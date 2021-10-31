Алексей Пушков с сарказмом прокомментировал новость о переносе спектакля МХАТа с Бузовой

Москва, 31 октября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщение о переносе спектакля МХАТ имени Горького «Чудесный грузин», в котором играет певица и телеведущая Ольга Бузова.

Член Совфеда с сарказмом прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале. Политик сделал вид, что его удивляют плохие продажи билетов на постановку с участием исполнительницы хита «Мало половин».

«Почему перенесли? А как же хайп?! Где же те 23 млн ее подписчиков, которые должны были заполнить зал театра как минимум до 2041 года, а затем праздновать 20-летие со дня ее первого появления на сцене?» — сыронизировал Пушков.

Сенатор задался вопросом, почему же поклонники Бузовой не стоят в бесконечных очередях за билетами. По мнению политика, певицу позвали играть в МХАТе только ради разового скандального всплеска внимания.

«Просчет, однако, сторонников хайпа. Просчет», — заключил Пушков.

Очередной показ спектакля «Чудесный грузин» был запланирован на 2 ноября, но постановку перенесли на неопределенный срок из-за низких продаж билетов. При этом в театре подчеркнули, что не исключают спектакль с Бузовой из репертуара.