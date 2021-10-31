Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова пожаловалась, что у нее отняли половину пенсии

Москва, 31 октября. Народная артистка России Наталья Гвоздикова, получившая любовь зрителей после выхода на экраны мелодрамы «Большая перемена», пожаловалась на размер своей пенсии.

Советская актриса приняла участие в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По словам Гвоздиковой, после съемок в фильме «Рожденная революцией» ей дали государственную премию СССР.

«И когда я выходила на пенсию, сказали: «Ну что, Наталья. Пенсия у вас будет не такая большая. Но вам повезло, что у вас государственная премия, потому что вы будете дополнительно к пенсии получать за госнаграду», — поделилась актриса с телеведущей.

Но позднее в России изменили законодательство, согласно которому Гвоздикову признали работающим пенсионером. В итоге ее лишили выплат за государственную премию.

«И я уезжаю из Пенсионного фонда с высоким давлением, с головной болью. Я пытаюсь им доказать. У меня получается так, что ровно половину пенсии у меня отнимают», — добавила звезда кино.

Сейчас артистка получает пенсию в размере 55 тысяч рублей. Если бы в Пенсионном фонде учитывали госпремию, ей бы добавили еще 20-22 тысячи рублей.

Ранее звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова пожаловалась на программу «Секрет на миллион». По словам актрисы, ей не заплатили всю сумму вознаграждения за участие в шоу.