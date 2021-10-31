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Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова пожаловалась, что у нее отняли половину пенсии
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Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова пожаловалась, что у нее отняли половину пенсии

  /   Обновлено: 31 октября 2021 13:42
Общество
Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова пожаловалась, что у нее отняли половину пенсии
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 31 октября. Народная артистка России Наталья Гвоздикова, получившая любовь зрителей после выхода на экраны мелодрамы «Большая перемена», пожаловалась на размер своей пенсии.

Советская актриса приняла участие в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По словам Гвоздиковой, после съемок в фильме «Рожденная революцией» ей дали государственную премию СССР.

«И когда я выходила на пенсию, сказали: «Ну что, Наталья. Пенсия у вас будет не такая большая. Но вам повезло, что у вас государственная премия, потому что вы будете дополнительно к пенсии получать за госнаграду», — поделилась актриса с телеведущей.

Но позднее в России изменили законодательство, согласно которому Гвоздикову признали работающим пенсионером. В итоге ее лишили выплат за государственную премию.

«И я уезжаю из Пенсионного фонда с высоким давлением, с головной болью. Я пытаюсь им доказать. У меня получается так, что ровно половину пенсии у меня отнимают», — добавила звезда кино.

Сейчас артистка получает пенсию в размере 55 тысяч рублей. Если бы в Пенсионном фонде учитывали госпремию, ей бы добавили еще 20-22 тысячи рублей.

Ранее звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова пожаловалась на программу «Секрет на миллион». По словам актрисы, ей не заплатили всю сумму вознаграждения за участие в шоу.

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актриса секрет на миллион гвоздикова
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