Треш-стримы обеспокоили общественную палату Ростовской области

Ростов-на-Дону, 31 октября. На жестокий онлайн-контент обратили внимание члены общественной палаты Ростовской области. Благодаря дончанам в КоАП и Уголовный кодекс РФ будут внесены поправки, если Государственная дума одобрит данную инициативу.

Как пояснила сенатор от Ростовской области, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, изменения направлены против жестоких стримов, в процессе которых участники либо погибают, либо получают определенные увечья.

«В интернете все чаще встречается шокирующий онлайн-контент, содержащий сцены насилия, жестокости, издевательства над людьми или животными. В это вовлекаются несовершеннолетние. Они не только смотрят, но и участвуют», — заявила сенатор.

Для примера Ирина Рукавишникова напомнила, как один блогер в процессе прямого эфира выгнал беременную женщину в легкой одежде на мороз, в результате чего она погибла. Причем, по ее словам, трансляция не прекращалась. Другой — избил девушку во время треш-стрима в одной из башен «Москва-Сити», выполняя задания зрителей.

Ранее ФАН рассказывал, как мировой суд Пресненского района приговорил блогера Андрея Бурима к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Во время онлайн-трансляции молодой человек на камеру ударил головой об стол модель Алену Ефремову.