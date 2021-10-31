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Поселок на юге ДНР остался без электричества по вине бойцов ВСУ
Армия
Поселок на юге ДНР остался без электричества по вине бойцов ВСУ
Новостное агентство «Харьков».  /  Георгий Медведев

Донецк, 31 октября. Жители поселка Новая Марьевка на юге Донецкой Народной Республики остались без света из-за ВСУ. При обстреле с украинской стороны была повреждена трансформаторная подстанция.

Об обстреле со стороны позиций украинских силовиков сообщил в воскресенье, 31 октября, глава администрации Тельмановского района Александр Спинул.

«В результате обстрела со стороны ВСУ повреждена трансформаторная подстанция, жители села Новая Марьевка находятся без электроэнергии», — указал Спинул в Telegram-канале.

Несколькими днями ранее по вине бойцов ВСУ без света осталось свыше 300 домов в Тельмановском районе. При обстреле были повреждены линии электропередач, территория водохранилища и двенадцать трансформаторных подстанций. Были обесточены детские сады и школа. По данным представителей ДНР, огонь вели из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Днем ранее трое мирных жителей пострадали при обстреле западной окраины Горловки подразделениями ВСУ. Украинские военные также обстреляли поселок Тельманово из 152-миллиметровой артиллерии.

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