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Ольга Бузова рассказала, почему не реагирует на нападки хейтеров

  /   Обновлено: 31 октября 2021 13:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, почему не реагирует на нападки хейтеров
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 31 октября. Телеведущая и певица Ольга Бузова — одна из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Ее действия часто вызывают негативную реакцию пользователей, но звезда привыкла бороться с хейтом.

Ольга Бузова прославилась благодаря проекту «Дом-2». Затем она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, а после развода с ним занялась музыкальной карьерой. Артистка уже не обращает внимание на насмешки из-за своего желания делать все и сразу и продолжает заниматься творчеством.

«Того, что надо мной смеется вся страна, мне недостаточно. Я знаю кучу языков, но зачем это сразу показывать всем, выдавать свои секреты», — призналась она в эфире шоу «Бузова на кухне».

В этом году на артистку навалилось очень многое: расставание с Давидом Манукяном, госпитализация, скандал с комментатором Дмитрием Губерниевым, а также критика актеров после участия в постановке «Чудесный грузин» на сцене МХАТа. Все это отнимает время и силы.

Но светская львица продолжает покорять новые вершины: после «Ледникового периода» она участвует в кулинарном шоу «Бузова на кухне». Вместе с лучшими шеф-поварами страны артистка готовит разные блюда. Гостем свежего выпуска программы был шоумен Владимир Маркони. Он удивился мастерству Бузовой в кулинарии, а певица призналась, что в будущем будет баловать своего мужчину вкусной едой.

Ранее юморист Тимур Батрутдинов заявил, что его связывает многолетняя дружба с Ольгой Бузовой. Комик назвал эти отношения «флюидными», намекнув на близость с исполнительницей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова рассказала, почему не реагирует на нападки хейтеров
бузова шоу маркони
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