Бойцы ВСУ дважды за минувшие сутки обстреляли окраины ДНР

Донецк, 31 октября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки дважды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отмечается, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ дважды обстреляли окраины республики.

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, с 27 июля прошлого года в Донбассе введены дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что группа военнослужащих 30-й бригады ВСУ подалась в бега вместе с оружием. Бойцы давно не получали денежное довольствие и 16 членов бригады самовольно оставили службу.