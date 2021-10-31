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Бойцы ВСУ дважды за минувшие сутки обстреляли окраины ДНР
Армия
Бойцы ВСУ дважды за минувшие сутки обстреляли окраины ДНР
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Донецк, 31 октября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки дважды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отмечается, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ дважды обстреляли окраины республики.

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, с 27 июля прошлого года в Донбассе введены дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что группа военнослужащих 30-й бригады ВСУ подалась в бега вместе с оружием. Бойцы давно не получали денежное довольствие и 16 членов бригады самовольно оставили службу.

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