Минпросвещения России объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям

Москва, 31 октября. Закрытие приема в колледжи по 43 профессиям подразумевает перераспределение компетенций в другие программы профобучения, объяснили в Минпросвещения России.

Профессиональные учебные заведения среднего образования перестанут принимать абитуриентов по 43 направлениям. На ряд из них давно нет спроса. Работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности, объяснили в ведомстве.

«Мир компетенций меняется», — подчеркнул директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

Заложенные в программы навыки и знания не исчезнут. Их будут использовать в современных направлениях подготовки. Таким образом российская система обучения в среднем звене сможет поддержать актуальность для запросов рынка.

Минпросвещения РФ предложило прекратить прием в техникумы и колледжи по 43 профессиям накануне. Будет закончен прием на обучение по следующим направлениям: рекламный агент, парикмахер, изготовитель железобетонных изделий и другим.