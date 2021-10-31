Боевики открыли огонь на афганской свадьбе из-за играющей музыки

Боевики, представившиеся членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), расстреляли участников свадебного мероприятия в пригороде афганского города Нангархар.

Three dead as 'Taliban' attack Afghan wedding over music



Read more????https://t.co/6tm3zrTCyg#MonitorUpdates — Daily Monitor (@DailyMonitor) October 30, 2021

По данным местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере три человека. Отмечается, что причиной стрельбы стала живая музыка, исполняемая на семейном торжестве в деревне Шамспур Мар Ганди.

«Молодые люди играли в отдельной комнате, а трое боевиков "Талибана" пришли и открыли по ним огонь», — рассказал журналистам свидетель атаки.

Three dead as 'Taliban' attack Afghan wedding over music https://t.co/VgXAJJxKx8 pic.twitter.com/QWln5KmNB5 — 24 News HD (@24NewsHD) October 30, 2021

Представители властей подтвердили данные о происшествии, однако опровергли причастность к нему членов радикального движения.

«Прошлой ночью на свадьбе Хаджи Маланг Джана вблизи Нангархара три человека, назвавшиеся талибами, вмешались в процесс и потребовали, чтобы музыка прекратилась», — заявил официальный представитель правительства Забихулла Муджахид в минувшую субботу.

Он добавил, что двое подозреваемых уже арестованы, в то время как третий злоумышленник сумел сбежать. Сейчас он находится в розыске.

Here it goes????



Three dead as 'Taliban' attack Afghan wedding over music



Gunmen presenting themselves as #Taliban attacked a wedding in eastern Afghanistan to stop music being played and killed at least three people, the government said Saturday https://t.co/ev8A1mZwkH — Randa HABIB (@RandaHabib) October 30, 2021

Возвращение старых порядков?

Несмотря на заявления представителей власти, некоторые критики «Талибана» указывают на то, что запрет музыки — часть традиционной политики движения. По крайней мере такое ограничение действовало в стране в предыдущий период правления радикалов с 1996 по 2001 год.

Ее прослушивание и исполнение в развлекательных целях все еще не одобряется новыми властями, считающими это нарушением строгих норм шариата, который члены движения трактуют по-своему.

Post Magazine: "Three dead as ‘Taliban’ gunmen open fire at Afghanistan wedding over playing of music" https://t.co/P0aGS5VTdg — Evan Kohlmann (@IntelTweet) October 30, 2021

Тем не менее после захвата власти в августе 2021 года талибы пока не издавали соответствующего запрета. Это на последней пресс-конференции и подчеркнул Забихулла Муджахид. При этом он отметил, что талибы так же ответственны перед законом, как и остальные граждане, поэтому в случае причастности к преступлениям они понесут соответствующее наказание.

Несмотря на это работники музыкальной индустрии в стране опасаются репрессий: многие из них бежали с родины сразу же после захвата столицы, а часть скрывается. То же, впрочем, касается и других профессий, оказавшихся в «группе риска».

Путь к легитимизации

В настоящее время «Талибан» на официальном уровне стремится к тому, чтобы его власть в стране была признана международным сообществом. По этой причине лидеры радикалов изначально анонсировали внесение значительных корректировок в свою прежнюю политику и стараются показать себя с лучшей стороны.

Так, ранее они обещали предоставить женщинам новые права, возможность учиться, заниматься спортом, выходить из дома без сопровождения. Впрочем, эти обещания были нарушены еще в период наступления на Кабул и сразу же после этого.

Taliban tell Afghan women to stay home because soldiers are “not trained” to respect them - CNN - They sound like animals, and where are all the liberal woman’s groups that attacked Trump Daily? Why are these Democrats not helping these woman? Disgraceful https://t.co/OgMvyQoW3o — Luigi's Logic (@LuigisLogic) August 25, 2021

Рядовые талибы нападали на граждан, поведение которых не считали соответствующим своим строгим правилам. В то же время на территории государства уже закрылись гражданские организации и ведомства, касающиеся вопросов женщин. Спорт для них вновь оказался под запретом, а система работы местных школ все еще не отлажена.

Также, что немаловажно, «Талибан» нарушил свое ключевое обязательство по формированию инклюзивного правительства, которое должно было включать в себя представителей всех слоев афганского общества. Вместо этого кабмин полностью состоит из сторонников радикального движения, что безусловно накладывает отпечаток и на внутреннюю политику.

Федеральное агентство новостей /

И нападения на граждан, особенно вдали от столицы, все еще являются довольно частыми явлениями. Тем не менее новое афганское руководство в ряде случаев уже заявляло о том, что засветившиеся в «неудобных» инцидентах сторонники радикального движения еще не уяснили новых правил, за что понесли соответствующее наказание.

Годы радикальной идеологии, на которой взращивались целые поколения боевиков, невозможно отменить одним приказом сверху, что и доказывает обилие разного рода происшествий, дискредитирующих талибов. Однако в то же время не исключено, что и обновленный Кабул не слишком-то стремится коренным образом менять взгляды своих сторонников.

1 Организация запрещена на территории РФ.