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Эксперт Хатылев: Россия применит систему «Мертвая рука» только в ответ на агрессию

  /   Обновлено: 31 октября 2021 13:04
Армия
Эксперт Хатылев: Россия применит систему «Мертвая рука» только в ответ на агрессию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 октября. Западным странам не следует бояться российского комплекса «Мертвая рука», так как он будет задействован только в ответ на внешнюю агрессию. Об этом заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Ранее стало известно, что руководство США планирует отказаться от концепции упреждающего ядерного удара. При этом ряд союзников Вашингтона, включая Великобританию, Францию, Германию, Австралию и Японию, призвали главу Белого дома Джо Байдена не менять ядерную политику и не отказываться от концепции превентивного удара.

Поводом для пересмотра концепции мог стать страх США перед российским комплексом автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который на Западе называют «Мертвой рукой». Данная система способна самостоятельно активировать весь межконтинентальный ракетный арсенал России и направить его на стратегические объекты агрессора. При этом ответный удар будет нанесен автоматически даже в случае ликвидации всех командных пунктов на территории РФ, передает «ПолитЭксперт».

Военный эксперт Сергей Хатылев выразил уверенность, что Западу не следует опасаться «Мертвой руки», так как военная доктрина России предполагает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию.

«Мы можем применять атомное оружие, только если будет нанесен удар по нашей территории. И никаких оговорок!» — пояснил эксперт.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе.

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