Автомат Лукашенко сделали экспонатом во Дворце независимости Белоруссии

Минск, 31 октября. Новая экспозиция, посвященная произошедшим в Минске событиям после президентских выборов в 2020 году, была представлена на базе Дворца независимости Белоруссии, сообщили местные СМИ.

Приближенный к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого» показал фотографии новых экспонатов. На одной из картин изображен белорусский президент Александр Лукашенко с автоматом в руках, а рядом с ним идет его младший сын Николай. Оружие главы государства также представили на выставке.

На экспозиции присутствуют форма белорусского ОМОН и флаг патриотов республики с надписью «За Батьку». Рядом с ним стоит скульптура спецназа.

Prt Scr Telegram / Пул Первого

Как стало известно ранее, Лукашенко поручил подготовить всех белорусов к войне. Глава государства указал на необходимость обучить население республики навыкам обращения со стрелковым оружием.