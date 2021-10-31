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Пандемия привела к сокращению продаж меховых изделий в России
Экономика
Пандемия привела к сокращению продаж меховых изделий в России
pxhere.com

Москва, 31 октября. Продажи шуб на российском рынке снижаются в течение последних нескольких лет. Особенно изменение заметно в условиях пандемии коронавируса, пишет РБК.

Если в сентябре-октябре 2020 года было продано 128 тысяч шуб, то за тот же период 2021 года — почти на 10% меньше, всего 116,4 тыс. штук. Относительно доковидных сезонов продаж 2019 и 2018 годов сокращение составило почти 85 и 94% соответственно.

Эксперты называют несколько причин отказа от меховых изделий. Прежде всего, роль сыграла пандемия коронавируса, из-за которой упали доходы граждан, и денег на дорогие вещи многим стало не хватать. Также сказывается мода на экологичность и погодные условия. Резкое падение продаж шуб в 2019 году эксперты объясняли аномально теплыми осенью и зимой.

Маркетплейсы в России устроили распродажи перед ноябрьскими выходными. На этом фоне спрос на шубы подскочил на 150%.

Российские мужчины стали чаще ставить любовь выше карьеры и дохода, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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