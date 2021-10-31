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Принц Гарри расскажет о взаимоотношениях с отцом в новой книге
Общество
Принц Гарри расскажет о взаимоотношениях с отцом в новой книге
Global Look Press  /  Lev Radin

Лос-Анджелес, 31 октября. Герцог Сассекский, принц Гарри заключил контракт с издательством Penguin Random House на написание мемуаров. Королевские эксперты полагают, что в своей книге он раскроет отношения с принцем Чарльзом.

Соглашение с издательством на написание четырех книг было подписано минувшим летом. Руководство Penguin Random House уже передало принцу Гарри чек на 20 млн долларов. Этой осенью редакторы получат черновики будущей книги.

Королевский эксперт Эндрю Мортон считает, что большая часть книги будет посвящена принцу Чарльзу и отношениям с ним. По мнению Мортона, внук царствующей британской королевы Елизаветы II не станет говорить неправду или что-то скрывать о своем отце.

«Особенность Гарри в том, что если вы зададите ему прямой вопрос, он даст вам прямой ответ», — поделился Мортон с изданием Us Weekly.

В Букингемском дворце с опаской относятся к мемуарам принца. Книга должна увидеть свет в конце 2022 года. Эксперты полагают, что Меган Маркл и принц Гарри нашли новый заработок. После выхода детской книжки герцогини Сассекской «Скамейка» они поняли финансовый потенциал писательства.

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