Глава ЦИК Грузии Каландаришвили сообщил о недостатках второго тура выборов

Тбилиси, 31 октября. Второй Тур местных выборов состоялся в Грузии. Избирательный процесс прошел в свободной и прозрачной обстановке, заявил глава грузинского ЦИК Георгий Каландаришвили.

Председатель комиссии напомнил ранее опубликованные Центризбиркомом данные, согласно которым в 19 из 20 муниципалитетов одержали победу представители партии «Грузинская мечта», а в одном — кандидат от «Единого национального движения».

Каландаришвили добавил, что выборы прошли конкурентно, однако в голосовании были и недостатки.

«В частности, на нескольких избирательных участках на короткое время был прерван избирательный процесс в связи с конкретными инцидентами, но на результаты голосования эти случаи не повлияли», — отметил глава ЦИК Грузии.

Как стало известно ранее, грузины развесили плакаты с Джеймсом Бондом перед вторым туром выборов в Тбилиси.