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Внучка Александра Маслякова Таисия стала ведущей детского КВН в 15 лет
Общество
Внучка Александра Маслякова Таисия стала ведущей детского КВН в 15 лет
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Москва, 31 октября. Место ведущей детского КВН в новом сезоне заняла 15-летняя внучка Александра Маслякова Таисия. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

Партнером девочки-подростка стал капитан команды КВН Высшей лиги «Мега» Степан Лукин. Новый формат Клуба веселых и находчивых выйдет в эфир 31 октября.

Юные участники соревнуются по правилам, отличающимся от «взрослой» версии КВН. Команды выступают всего в двух конкурсах: «Приветствие» и «Сказка». В полуфинал пропустят 12 команд, а за лидерство в финале поборются только три из них.

В первый четвертьфинал прошли команды из Ростова-на-Дону, Кронштадта, Перми и Тынды. В состав жюри детского КВН вошли Юлия Михалкова, Юсиф Юсифов, Гар Дмитриев, Рухин Магеррамов, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, Юлька Гаврилина и Вадим Галыгин.

Ранее представители КВН направили официальное обращение в ЮНЕСКО. Они попросили внести юмористический проект в реестр наследия «Память мира».

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