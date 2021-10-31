Иран обвинил власти Израиля и США в масштабной кибератаке на АЗС

Тегеран, 31 октября. Глава службы гражданской обороны Ирана Голамреза Джалали заявил, что Израиль и Соединенные Штаты являются вероятными виновниками кибернетической атаки, которая ранее привела к нарушению работу АЗС в стране.

Техническое расследование по данному факту еще не завершено, поэтому это лишь предположения.

«Мы не можем сказать однозначно, но анализ показывает, что хакерское нападение было осуществлено сионистским режимом, американцами и их агентами», — заявил глава спасательного ведомства.

Недавний взлом

Первые сообщения о кибератаке, которая нарушила работу иранских АЗС, появились 26 октября. Продажи топлива прекратились по всей стране. На заправочных станциях выстроились длинные очереди.

#BREAKING#Iran's state media reporting gas stations across the country are out of service.

IRGC Telegram channel confirms a "cyber attack" has completely shut down the country's "smart fuel system." pic.twitter.com/ftNlXUXRmQ — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) October 26, 2021

Министерство нефти заявило, что сбои коснулись продаж горючего, которое автомобилисты приобретали по специальным социальным картам. Однако в целом бензин можно было купить по рыночным ценам, которые, правда, значительно выше. Одновременно с этим официальные власти поясняли, что нехватки топлива нет. Поэтому заправочные станции, не входящих в сеть работ с социальными картами, продолжали функционировать в штатном режиме.

Тем временем на электронных рекламных баннерах, установленных на улицах, появилась надпись: «Хаменеи, где наш бензин?», в которой читался намек на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Where is our gas, Khamenei! says the hacked digital bilboard in big city of Esfehanpic.twitter.com/a8W14oIKZb — mina bai (@bai_mina) October 26, 2021

Еще на одном электронном табло высвечивалось фейковое заявление: «Бесплатный бензин на станции технического обслуживания Джамаран». Так называется район, где жил основатель Исламской революции 1979 года Рухолла Хомейни, который обещал людям электроэнергию и воду на бесплатной основе.

تصویری که یکی از شهروندان از یکی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی هک‌شده در اصفهان به ایران اینترنشنال ارسال کرده نشان می‌دهد روی این تابلو پیام «بنزین مجانی در پمپ بنزین جماران» نمایش داده می‌شود pic.twitter.com/1eOd9L0m6b — ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 26, 2021

Реакция в Иране

Иранские власти практически сразу начали обвинять зарубежных хакеров в нарушении работы АЗС.

«Нападение, вероятно, было совершено иностранным государством. Еще слишком рано объявлять, какой страной и каким способом это было сделано», — спустя короткое время после инцидента сказал секретарь Верховного совета Ирана по киберпространству Аболхассан Фирузабади.

Позднее президент Эбрахим Раиси пояснил, что срывом продажи социального топлива хакеры пытались создать беспорядки в государстве. Спровоцировать митинги взломщикам не удалось. Протесты ограничились критическими замечаниями в социальных сетях.

«Под предлогом кибератаки на топливную отрасль страны заправочные станции официально продают бензин за 3000 томанов и говорят, что требуется время, чтобы настроить систему. Может быть, это не произойдет никогда?» — написал графический дизайнер с псевдонимом Roho в своем аккаунте Twitter.

به بهانه حمله سایبری به سامانه سوخت کشور پمپ بنزین ها رسما بنزین رو ۳۰۰۰ تومان میفروشن و راه اندازی سامانه رو میگن زمان بر هست و به تدریج به روال قبل برمیگرده.

البته شاید هیچ وقت! — roho (@rohoo) October 31, 2021

Впрочем, подобные заявления не стали всеобщим мнением. Большинство пользователей социальных ресурсов приняли ситуацию с пониманием и просто отслеживали информацию о восстановлении работы топливной системы.

«Кибератака на центры распределения топлива устранена. Технические сервисы поддержки топливных социальных карт находятся под контролем Bank Mellat», — написал пользователь Legendary Aegis.

Спустя некоторое время эта запись исчезла, поскольку иранские специалисты еще продолжали восстановительные работы.

«Приветствую человека, который сказал, что проблема всех заправок была решена за 12 часов! Даже спустя 72 часа с момента кибератаки только 40% заправок возобновили свою работу», — сказал иранский пользователь Twitter с ником Парсиа.

یه سلام هم بکنیم به اون کسی که می‌گفت ۱۲ساعته مشکل همه پمپ بنزین‌ها حل شده !!!!اما با گذشت ۷۲ ساعت از حمله سایبری تنها ۴۰درصد از پمپ بنزین ها به مدار برگشته آند ....

چطوری کاسه لیس — پارسیا (@nNRne4jePQjBBqa) October 29, 2021

Готовность к атакам

Официальный Тегеран в течение нескольких лет заявляет, что находится в состоянии повышенной готовности к онлайн-атакам, в которых регулярно обвиняются Тель-Авив и Вашингтон.

Израиль действительно осуществляет кибернападения на иранские объекты. За них отвечает подразделение 8200, ставшее аналогом американского Агентства национальной безопасности (АНБ). Именно оно стояло за отключением сирийских ПВО во время операции «Фруктовый сад», целью которой было уничтожение предположительно строящегося ядерного объекта в провинции Дейр эз-Зор в 2007 году.

По мнению экспертов по компьютерной безопасности, израильтяне использовали «логическую бомбу», заложенную в электронную «начинку» радаров.

Известно, что Тегеран также осуществляет встречные кибератаки, но пока ограничивается лишь нападками в медийном пространстве.

«Вместо того, чтобы выделять 1,5 миллиарда долларов на зверства против Ирана, сионистский режим должен сосредоточиться на предоставлении десятков тысяч миллиардов долларов финансирования для устранения ущерба, который будет нанесен шокирующей реакцией Ирана», — заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.