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Профессор Хираидзуми объяснил, как избавиться от лишних килограммов при помощи лестницы

  /   Обновлено: 31 октября 2021 12:48
Общество
Профессор Хираидзуми объяснил, как избавиться от лишних килограммов при помощи лестницы
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Токио, 31 октября. Ходьба по лестнице — хороший способ профилактики гиподинамии, однако чтобы упражнения были эффективными, делать их нужно правильно.

Профессор ортопедической хирургии Медицинской школы Университета Сева в Японии Ютака Хираидзуми объяснил, как ходить по лестнице, чтобы подъем не вызывал усталости и болей в ногах. При неправильном исполнении будут болеть бедра и колени, при этом не имеет значения, с каким усердием совершался поход.

Подниматься нужно прямо, контролируя центр тяжести так, чтобы он располагался точно над ногами, сообщил специалист. Боль в области бедер говорит о неправильном расположении центра тяжести, чаще всего она возникает, если человек поднимается по лестнице, наклонившись вперед. Устойчивое положение тела достигается при расположении линии центра тяжести от головы до ступней по середине тела. При наклоне вперед она смещается, при этом увеличивается нагрузка на мышцы тазобедренного и коленных суставов. Профессор предупреждает, что это может привести к усталости и болям в ногах.

«Ключ к тому, чтобы использовать лестницу эффективно и не уставать, это — держать центр тяжести прямо и устойчиво. Если эта линия отклоняется, вы тратите дополнительную энергию и очень быстро устаете», — подчеркнул Хираидзуми.

Профессор Хираидзуми объяснил, как избавиться от лишних килограммов при помощи лестницы
pixabay.com /

Чтобы добиться стабильного расположения линии центра тяжести, необходимо держать корпус прямо. В этом должны быть задействованы все антигравитационные мышцы тела, особенно в области живота, спины, бедер и позвоночника. Если они не работают должным образом, это нарушает осанку и приводит к болям, усталости и другим проблемам, пояснил профессор.

«Важно сохранять сбалансированную осанку при подъеме и спуске по лестнице. Если вы будете пользоваться лестницей правильно, то естественным образом укрепите антигравитационные мышцы и корпус», — цитирует профессора издание «ИноСМИ».

Во время подъема тело должно всегда быть вертикальным, для этого нужно распрямиться и смотреть вперед, а не вниз. Лестница при правильном использовании поможет избежать гиподинамии и набора веса, подытожил профессор.

Пассивный отдых в нерабочие дни может негативно сказаться на состоянии организма. К чему может привести лень, рассказал врач медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников. Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате – апатию и вялость.

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здоровье лестница гиподинамия
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