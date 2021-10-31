Легендарные моторы ЗМЗ V8 перестанут собирать до конца 2021 года

Заволжье, 31 октября. Предприятие по сборке автомобильных силовых агрегатов в Нижегородской области прекращает производство моторов «ЗМЗ-523» и «ЗМЗ-524». Об этом газете «Мотор» сказал гендиректор ЗМЗ Руслан Горевой.

Бензиновый двигатель «ЗМЗ-523» и битопливный мотор «ЗМЗ-524» перестанут собираться на мощностях Заволжского моторного завода. Предполагается, что последние экземпляры будут собраны в этом году, после чего их сборка не будет осуществляться.

«По производству 8-цилиндрового двигателя принято решение прекратить сборку до конца этого года. Сотрудникам, которые задействованы на сборке V8, будут предложены другие рабочие вакансии, т.к. мы нуждаемся в высококвалифицированных рабочих кадрах. Производство комплектующих для вторичного рынка для этого двигателя продолжится», — подчеркнул представитель завода.

Первые версии данных двигателей появились в далеком 1950 году. Первоначально моторы устанавливались на «Чайках» и отличались деталями из алюминия, что на тот момент являлось абсолютной инновацией. ЗМЗ также оборудовались на грузовиках «ГАЗ-53» и «ГАЗ-66», а в дальнейшем добрались и до автобуса «ПАЗ-3205».

Впоследствии систему улучшили до 500-й версии. Актуальная вариация агрегата характеризуется объемом в 4,67 литра и мощностью в 134 л.с. Битопливная модификация отличается мощностью в 128 л.с. Очевидно, что двигатель уже не может похвастаться инновационностью и экологичностью, а преимущества ремонтопригодности перекрываются большим расходом — на сто километров пути уходит до 30 литров топлива.

Заволжский моторный завод располагается в городе Заволжье Нижегородской области и входит сейчас в состав концерна Sollers, который также владеет Ульяновским автомобильным заводом.

Примечательно, что инженеры автомобильной корпорации Ford намереваются использовать одну из советских технологий, которая применялась при создании моторов ЗМЗ, для модификации современного агрегата EcoBoost.