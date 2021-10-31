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Участвующие в саммите G20 лидеры кинули монетку в фонтан Треви
Общество
Участвующие в саммите G20 лидеры кинули монетку в фонтан Треви
pixabay.com

Рим, 31 октября. Лидеры, участвующие в саммите стран Группы двадцати, бросили монетку в фонтан Треви в Риме. Событие показали на посвященном G20 интернет-канале.

Второй день саммита начался с посещения лидерами фонтана Треви, в который по традиции кидают деньги. Это нужно сделать, чтобы снова вернуться в Рим. Обычно изъятые из фонтана средства направляют на благотворительность. Лидерам G20 монетки номиналом в один евро выдали заранее, сообщает Rai News.

Среди тех, кто присутствовал на мероприятии, не было президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Некоторые лидеры, участвующие в саммите, делали фото. Символом первого дня встречи стала общая фотография глав государств с медиками, спасателями и добровольцами Красного креста.

В рамках саммита G20 гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым относительно необходимости усиления глобальной архитектуры здравоохранения.

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g20 саммит треви монетки
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