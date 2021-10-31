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Российские гимнастки обошли итальянок и взяли золото на ЧМ в Японии

  /   Обновлено: 31 октября 2021 12:47
Спорт
Российские гимнастки обошли итальянок и взяли золото на ЧМ в Японии
Prt Scr youtube.com  /  Матч ТВ

Токио, 31 октября. Россиянки Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева стали первыми в групповых упражнениях с мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии.

Россиянки набрали 46,000 балла и завоевали золото, второе место на пьедестале почета заняли итальянки с результатом 45,600 балла. Бронза ушла команде Японии, они набрали 44,500 балла. До этого Близнюк, Орлова, Шкатова, Тищенко и Толкачева были первыми по групповому многоборью, показав превосходство российской школы гимнастики.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поздравил гимнастку Дину Аверину с блестящими результатами на ЧМ в Японии. На счету спортсменки 18 побед на мировых первенствах. Аверина даже превзошла рекорд Евгении Канаевой, которая 17 раз становилась чемпионкой мира.

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россия чм гимнастика
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