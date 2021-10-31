Историк Саротт указала на главную ошибку президентов США в отношениях с Россией

Вашингтон, 31 октября. США могли бы избежать ухудшения отношений с Россией, если бы НАТО не продолжила бы расширяться на Восток, заявила историк Мэри Элиз Саротт, слова которой передает издание Foreign Affairs.

По мнению эксперта, Белый дом допустил серьезную ошибку в 90-е годы прошлого века. Президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-старший предпочли расширение Североатлантического альянса вместо налаживания отношений с Москвой. Американские лидеры не учитывали геополитические реалии и продвигали военную инфраструктуру российским границам, передает «НьюИнформ».

«Новые исторические данные показывают, что лидеры США были настолько сосредоточены на расширении НАТО выбранным ими способом, что не уделили должного внимания ни опасностям того пути, по которому пошли, ни влиянию их выбора на оставшиеся у России варианты действий, бившие по ее собственным интересам», — отметила историк.

Как стало известно ранее, Россия обошла США в борьбе за индийский рынок вооружений. Об этом сообщило издание Sohu.