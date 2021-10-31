Коновалов: учения США и НАТО в Черном море могут обернуться антироссийскими провокациями

Москва, 31 октября. Масштабные учения США и НАТО в Черном море могут завершиться очередной антироссийской провокацией. Об этом заявил военный эксперт Иван Коновалов.

Ранее Шестой флот ВМС США направил в Черное море американский эсминец USS Porter для участия в совместных операциях с союзниками по НАТО. Кроме того, в акваторию Черного моря направляется флагманский командный корабль Mount Whitney, который также будет задействован в маневрах.

По словам Коновалова, США и НАТО значительно увеличили военную активность в Черном море, что оказывает негативное влияние на безопасность в регионе. Подобные маневры повышают градус общего напряжения и усиливают взаимное противостояние. При этом сохраняется риск провокаций со стороны западных стран, передает РЕН ТВ.

«Тут надо быть готовым. И надо отметить, как раз к этому Вооруженные силы Российской Федерации готовы. Будем надеяться, что у господ с той стороны хватит здравого смысла на подобные акции не идти», — пояснил эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы и средства Черноморского флота ВМФ РФ отслеживают действия эсминца ВМС США USS Porter, который накануне зашел в акваторию Черного моря.