Манукян назвал дату возвращения Бузовой в театр

Певица Ольга Бузова возобновит театральную карьеру не в этом году. Таким мнением с ФАН поделился блогер и журналист Вадим Манукян.

Накануне стало известно, что МХАТ имени Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, так как постановка не пользуется спросом. Билеты на нее практически не покупают.

Блогер и журналист Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что сейчас из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом не самое лучшее время ходить по театрам. По его мнению, всем россиянам до 8 ноября следует находиться дома.

«Насколько я понимаю, в театрах на период ковидных выходных введены дополнительные ограничения. Разумеется, не у всех потенциальных зрителей есть QR-коды. Ольге Бузовой даже сольный концерт пришлось отменить, который также должен был пройти в эти дни», — сказал Манукян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, блогер подчеркнул, что с конца ноября певица будет занята другим проектом, поэтому времени для актерской карьеры у нее просто-напросто не будет. Журналист назвал примерную дату, когда Бузова сможет снова появиться на театральной сцене.

«С конца ноября и до Нового года Ольга Бузова практически все время будет в Белоруссии на «Х-факторе», так как в проекте начнется пора прямых эфиров. Так что, судя по этой отмене, не исключено, что следующий выход на сцену МХАТа у Бузовой состоится уже в 2022 году», — подытожил блогер.

Певица и телеведущая Ольга Бузова дебютировала в качестве актрисы театра в июне 2021 года. 35-летняя артистка приняла участие в постановке «Чудесный грузин». Бузова исполнила роль певицы Беллы Шанталь.

instagram.com / @buzova86

Ранее стало известно, что Ольга Бузова начинала свою карьеру в качестве обслуживающего персонала у скандально известного продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Много лет назад артист взял никому не известную блондинку на работу в студию. По словам Алибасова, Бузова начинала у него в качестве уборщицы, а не как вокалистка.