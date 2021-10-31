Мужчина выбросил двух школьниц из окна восьмого этажа в Кызыле из-за плохого поведения

Кызыл, 31 октября. СК возбудил уголовное дело после жестокого убийства двух девочек в Кызыле. Обвиняемым оказался ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района.

Полиция установила, что молодой человек был в федеральном розыске после того, как скрылся от суда. Мужчина имеет судимость за грабеж, а сейчас является фигурантом дела об угоне машины.

На допросе он рассказал, что присматривал за девочками, пока их мать была на работе. По его словам, сестры не хотели слушаться его и пытались уйти из квартиры. Это и стало причиной жестокого убийства. В момент трагедии в квартире находилась еще одна 9-летняя девочка, она не пострадала.

Прохожие обратились рано утром в полицию и сообщили, что возле дома на улице Лопсанчапа обнаружены две раненые девочки. Одна из них погибла на месте происшествия. Вторая — в больнице. Убийца сбросил девочек из окна.