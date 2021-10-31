Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 13:51
13:42
Общество
Советский и украинский актер Алексей Колесник скончался в 71 год
13:40
Происшествия
Тело задушенного мужчины нашли на кладбище в Новосибирске
13:40
Армия
Yeni Safak: Эрдоган намерен изменить баланс сил в Черном море
13:36
Политика
США отвергают изменение статус-кво вокруг Тайваня со стороны Китая
13:35
Политика
Байден на саммите G20 не стал отвечать на вопрос о сближении России и Турции
13:33
Общество
День автомобилиста: самая безопасная машина и другие интересные факты
13:32
Общество
Главным осложнением при тяжелом течении COVID-19 признали дефицит кислорода
13:31
Общество
Алексей Пушков с сарказмом прокомментировал новость о переносе спектакля МХАТа с Бузовой
13:30
Общество
Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова пожаловалась, что у нее отняли половину пенсии
13:28
Происшествия
Житель Карелии угрожал сжечь отца во время конфликта
Все новости

Мужчина выбросил двух школьниц из окна восьмого этажа в Кызыле из-за плохого поведения

  /   Обновлено: 31 октября 2021 12:49
Происшествия
Мужчина выбросил двух школьниц из окна восьмого этажа в Кызыле из-за плохого поведения
vk.com  /  СУ СК России по Новгородской области

Кызыл, 31 октября. СК возбудил уголовное дело после жестокого убийства двух девочек в Кызыле. Обвиняемым оказался ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района.

Полиция установила, что молодой человек был в федеральном розыске после того, как скрылся от суда. Мужчина имеет судимость за грабеж, а сейчас является фигурантом дела об угоне машины.

На допросе он рассказал, что присматривал за девочками, пока их мать была на работе. По его словам, сестры не хотели слушаться его и пытались уйти из квартиры. Это и стало причиной жестокого убийства. В момент трагедии в квартире находилась еще одна 9-летняя девочка, она не пострадала.

Прохожие обратились рано утром в полицию и сообщили, что возле дома на улице Лопсанчапа обнаружены две раненые девочки. Одна из них погибла на месте происшествия. Вторая — в больнице. Убийца сбросил девочек из окна.

 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мужчина выбросил двух школьниц из окна восьмого этажа в Кызыле из-за плохого поведения
дети окно убил
Комментировать