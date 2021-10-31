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Группа бойцов ВСУ подалась в бега вместе с оружием из-за нехватки довольствия
Армия
Группа бойцов ВСУ подалась в бега вместе с оружием из-за нехватки довольствия
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Луганск, 31 октября. Группа бойцов 30-й бригады ВСУ подалась в бега вместе с оружием из-за многомесячной задержки довольствия. О побеге сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В воскресенье, 31 октября, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что из состава 30-й бригады ВСУ бежали 16 бойцов. Военнослужащие давно не получали денежное довольствие и 16 членов бригады самовольно оставили службу. В бега они отправились вместе с оружием. Для внутреннего расследования в расположение бригады прибыл генерал-лейтенант Александр Павлюк.

«Нам поступила информация о прибытии в 30-ю бригаду (ВСУ) командующего "ООС" генерал-лейтенанта Александра Павлюка для проведения разбирательства по факту невыполнения приказов и самовольного оставления позиций военнослужащими 3-го батальона в районе населенного пункта Мироновский», — указал Филипоненко.

На поиски дезертиров отправили сотрудников военной службы правопорядка и членов национальной гвардии, которые обыщут ближайшие населенные пункты.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки пять раз открывали огонь по территории республики из минометов и другого вооружения. Под обстрел попали населенные пункты Калиново, Смелое и Желобок.

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