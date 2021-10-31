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Чистая прибыль Saudi Aramco увеличилась в 2,6 раза на фоне роста нефтяных цен

  /   Обновлено: 31 октября 2021 12:23
Экономика
Чистая прибыль Saudi Aramco увеличилась в 2,6 раза на фоне роста нефтяных цен
wikipedia.org  /  Eric Kounce

Дахран, 31 октября. Размер чистой прибыли Saudi Aramco достиг 30,4 млрд по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом говорится в сообщении крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в 2,6 раза (+158%). Предприятие указывает, что рост прибыли напрямую связан с увеличением цен на нефть.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период возрос в 3 раза год к году, до 28,7 млрд долларов. На дивиденды акционерам в третьем квартале 2021 года компания направит 18,8 млрд долларов. Капитальные расходы организации за июль-сентябрь составили 7,6 млрд долларов (+19%).

Добыча углеводородов Saudi Aramco в третьем квартале достигла 12,9 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, включая добычу нефти в среднем 9,5 млн баррелей в день.

Цены на нефть в краткосрочной перспективе будут оставаться на высоком уровне 83-85 долларов за баррель из-за энергокризиса. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Россия намерена и впредь развивать энергетическую отрасль северных регионов. На Ямале в ближайшее время может появиться комплекс газопереработки, который даст толчок развития всему сектору, передает «Север-Пресс».

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