Николай Цискаридзе жестко прошелся по Ксении Бородиной в шоу «Ледниковый период»

Москва, 31 октября. Знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе указал на недостатки номера телеведущей Ксении Бородиной и фигуриста Дмитрия Соловьева в эфире шоу «Ледниковый период».

Ведущая «Дома-2» нередко подвергается критике судей проекта из-за плохой техники катания. В новом выпуске знаменитость и ее партнер обыграли недостатки в номере под музыку из фильма «Карнавал». Пара показала шуточное выступление, во время которого Бородина специально демонстрировала неуклюжесть и делала вид, что не может устоять на коньках.

«Это стеб и над нашей ситуацией, и над тем, как нас судят. Мы из раза в раз делали из меня диву, королеву, страдающую женщину, а сейчас захотелось посмотреть на все с юмором», — объяснила такой выбор телеведущая.

Некоторые члены жюри похвалили выступление звезды экрана и ее партнера. Однако у Цискаридзе, ставшего приглашенным судьей, сложилось другое впечатление от номера. Артист балета жестко прошелся по Бородиной после ее выступления.

«Чтобы шутить на сцене, на льду, в профессии нужен уровень. Так как Ксюша не владеет основным материалом, было видно, что она пытается шутить там, где еще шутить невозможно, было опасно», — раскритиковал ведущую телестройки педагог.

Ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин говорил, что Бородина не пользуется успехом у аудитории Первого канала. По словам олимпийского чемпиона, многие зрители считают ее участие в проекте «позором».