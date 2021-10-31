Пекин, 31 октября. Россия не стесняется жестко реагировать на любые провокации в адрес Москвы, поэтому атаки со стороны Запада удается своевременно пресекать, восхитились авторы китайского портала NetEase.

Соединенные Штаты продолжают выступать против запуска газопровода «Северный поток — 2». Однако американцам в этом вопросе потребовались европейские «добровольцы», которые могли бы выступить в качестве антироссийского рупора, передает «ПолитРоссия».

На такую роль решила подписаться Польша, которая не просто обрушилась с критикой в адрес «СП-2», но и отправила свои корабли в район строительства трубопровода для организации провокаций. Однако Россия неожиданно для своих оппонентов решилась на жесткий отпор. Балтийский флот РФ получил разрешение открывать огонь по всем судам, которые приблизятся к «Северному потоку — 2». Теперь любая попытка польских кораблей воспрепятствовать прокладке трубопровода может обернуться для них смертельным исходом.

Пресс-служба Балтийского флота /

После этого поляки в испуге решили обратиться за помощью к Вашингтону. Однако Москва и тут достойно ответила на выпады Запада. Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов заявил: если Соединенные Штаты предпримут попытку атаковать российские суда, то в ответ РФ ударит по американцам в проливе Сталина и превратит США в большой канал между Канадой и Мексикой.

Авторы NetEase подчеркнули, что пугающее предупреждение Москвы вызвало панику в западных странах, заставив иностранных журналистов трубить о решительном и боевом настрое России.

Как стало известно ранее, депутат Юрий Гемпель посоветовал ВМС США даже не пытаться «бряцать оружием» у берегов Крыма. По его словам, Россия в состоянии ответить на любые провокационные выходки Вашингтона.