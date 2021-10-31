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США ввели новый пакет санкций против отрасли создания БПЛА в Иране
Весь мир
США ввели новый пакет санкций против отрасли создания БПЛА в Иране
Prt Scr youtube.com  /  Euronews по-русски

США ввели ряд новых ограничений, непосредственно затрагивающих иранскую программу разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Вашингтоне это оправдывают тем, что Тегеран использует данные технологии «для создания хаоса в регионе».

В частности, Минфин США ввел санкции против иранского бригадного генерала Саида Агаджани из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где он возглавляет командование БПЛА.

Также ограничения затронули две иранские компании — Kimia Part Sivan и Oje Parvaz Mado Nafar, занимающиеся разработкой дронов и поставками комплектующих для них.

Претензии к БПЛА

Генерала Агаджани в США считают причастным к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в 2019 году.

Тогда в результате сентябрьских ударов БПЛА в Абкайке и Хураисе уровень добычи полезных ископаемых в королевстве сократился на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляло около 50% от общей выработки. Среди атакованных объектов оказался крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

Несмотря на то, что ответственность за инцидент на себя взяли йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», занимавший тогда пост американского госсекретаря Майк Помпео обвинил в нападении Тегеран.

Удар по отрасли БПЛА: США вели новый пакет антииранских санкций
Prt Scr youtube.com / Euronews по-русски

В то же время в Соединенных Штатах и Израиле убеждены, что иранский бригадный генерал причастен и к другому скандальному происшествию, произошедшему относительно недавно — в июле 2021 года.

Речь в данном случае идет о нападении на танкер-химовоз Mercer Street у берегов Омана, в результате чего погибли два члена экипажа. При этом не исключалась возможность, что злоумышленниками вполне могли быть пираты, атаки которых в этой части Аравийского моря не редкость. Однако, несмотря ни на что, Вашингтон и Тель-Авив поспешно возложили ответственность за происшествие на иранцев.

Атака на танкер у берегов Омана: как Израиль развивает новую антииранскую кампанию
Федеральное агентство новостей / GLP: © Yossi Zeliger © Ahmad Halabisaz

Сейчас же, объявляя о санкциях, американское казначейство прямо обвинило Тегеран в поставках беспилотников своим союзникам в других странах: ливанской «Хезболле» и йеменским шиитам из движения «Ансар Аллах».

БПЛА хуситов
Федеральное агентство новостей /

По словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, США «продолжат привлекать Иран к ответственности за его жестокие действия».

Сопротивление Ирана

Ранее летом иранские чиновники в период очередного внешнеполитического обострения заявляли о том, что дальность полета их БПЛА составляет около 7000 километров. Не исключено, что в этом заявлении есть доля преувеличения, свойственная иранским властям и военным. Тем не менее, даже половины данного значения будет достаточно, чтобы достичь территории других государств региона, в том числе Израиля, риторика представителей которого по отношению к Тегерану в большинстве своем носит враждебный характер.

Сложившаяся обстановка и непрекращающееся давление на Исламскую Республику подталкивают иранское руководство к постоянному сопротивлению, результатом чего и становятся такого рода милитаристские заявления.

Удар по отрасли БПЛА: США вели новый пакет антииранских санкций
Федеральное агентство новостей /

В то же время нельзя сказать, что обострение региональной обстановки лежит именно на Иране. Так, например, проблема йеменской войны все еще актуальна, в том числе из-за участия в ней Саудовской Аравии, вмешавшейся во внутренний конфликт повстанцев и правительства Мансура Хади.

Ранее США выступали за прекращение войны и настаивали на остановке деятельности возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции. Однако сейчас в Вашингтоне словно забыли о своей же прежней риторике и заявляют о том, что причиной дестабилизации обстановки становится деятельность поддерживающего хуситов Тегерана.

Как Байден перестраивает отношения США со странами Персидского залива
Федеральное агентство новостей /

На подступах к СВПД

В настоящее время США и Иран постепенно идут к возобновлению переговоров по «ядерной сделке». Новые ограничения со стороны США были приняты именно после того, как замглавы МИД Исламской Республики Али Багери сообщил, что Тегеран рассчитывает вернуться к обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) до конца ноября 2021 года.

Наложение санкций Вашингтоном вряд ли поспособствует улучшению двусторонних отношений и наверняка скажется на дипломатическом процессе. Это еще более оттолкнет иранцев от каких бы то ни было уступок и отодвинет возможность достижения компромисса.

Так что проводимые под лозунгом стабилизации обстановки в регионе инициативы США лишь ухудшают ситуацию.

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