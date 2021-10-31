США ввели новый пакет санкций против отрасли создания БПЛА в Иране

США ввели ряд новых ограничений, непосредственно затрагивающих иранскую программу разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Вашингтоне это оправдывают тем, что Тегеран использует данные технологии «для создания хаоса в регионе».
US targets Iran UAV program with sanctions https://t.co/568AE038AS— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 30, 2021
В частности, Минфин США ввел санкции против иранского бригадного генерала Саида Агаджани из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где он возглавляет командование БПЛА.
Также ограничения затронули две иранские компании — Kimia Part Sivan и Oje Parvaz Mado Nafar, занимающиеся разработкой дронов и поставками комплектующих для них.
Претензии к БПЛА
Генерала Агаджани в США считают причастным к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в 2019 году.
The fiery weekend attack on oil facilities in Saudi Arabia shows just how vulnerable the world's crude supply is in the age of disruptive tech pic.twitter.com/0fxIZdGZnf— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 16, 2019
Тогда в результате сентябрьских ударов БПЛА в Абкайке и Хураисе уровень добычи полезных ископаемых в королевстве сократился на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляло около 50% от общей выработки. Среди атакованных объектов оказался крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.
JUST IN: Saudi Arabia says the attack on Aramco oil facilities was "unquestionably" sponsored by Iran https://t.co/eo2LLn86ns pic.twitter.com/4QBmx65HJk— Bloomberg (@business) September 18, 2019
Несмотря на то, что ответственность за инцидент на себя взяли йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», занимавший тогда пост американского госсекретаря Майк Помпео обвинил в нападении Тегеран.
В то же время в Соединенных Штатах и Израиле убеждены, что иранский бригадный генерал причастен и к другому скандальному происшествию, произошедшему относительно недавно — в июле 2021 года.
Речь в данном случае идет о нападении на танкер-химовоз Mercer Street у берегов Омана, в результате чего погибли два члена экипажа. При этом не исключалась возможность, что злоумышленниками вполне могли быть пираты, атаки которых в этой части Аравийского моря не редкость. Однако, несмотря ни на что, Вашингтон и Тель-Авив поспешно возложили ответственность за происшествие на иранцев.
Сейчас же, объявляя о санкциях, американское казначейство прямо обвинило Тегеран в поставках беспилотников своим союзникам в других странах: ливанской «Хезболле» и йеменским шиитам из движения «Ансар Аллах».
По словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, США «продолжат привлекать Иран к ответственности за его жестокие действия».
Сопротивление Ирана
Ранее летом иранские чиновники в период очередного внешнеполитического обострения заявляли о том, что дальность полета их БПЛА составляет около 7000 километров. Не исключено, что в этом заявлении есть доля преувеличения, свойственная иранским властям и военным. Тем не менее, даже половины данного значения будет достаточно, чтобы достичь территории других государств региона, в том числе Израиля, риторика представителей которого по отношению к Тегерану в большинстве своем носит враждебный характер.
Сложившаяся обстановка и непрекращающееся давление на Исламскую Республику подталкивают иранское руководство к постоянному сопротивлению, результатом чего и становятся такого рода милитаристские заявления.
В то же время нельзя сказать, что обострение региональной обстановки лежит именно на Иране. Так, например, проблема йеменской войны все еще актуальна, в том числе из-за участия в ней Саудовской Аравии, вмешавшейся во внутренний конфликт повстанцев и правительства Мансура Хади.
Ранее США выступали за прекращение войны и настаивали на остановке деятельности возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции. Однако сейчас в Вашингтоне словно забыли о своей же прежней риторике и заявляют о том, что причиной дестабилизации обстановки становится деятельность поддерживающего хуситов Тегерана.
На подступах к СВПД
В настоящее время США и Иран постепенно идут к возобновлению переговоров по «ядерной сделке». Новые ограничения со стороны США были приняты именно после того, как замглавы МИД Исламской Республики Али Багери сообщил, что Тегеран рассчитывает вернуться к обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) до конца ноября 2021 года.
had a very serious & constructive dialogue with @enriquemora_ on the essential elements for successful negotiations.— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) October 27, 2021
We agree to start negotiations before the end of November. Exact date would be announced in the course of the next week. https://t.co/0A7BOPZh8f
Наложение санкций Вашингтоном вряд ли поспособствует улучшению двусторонних отношений и наверняка скажется на дипломатическом процессе. Это еще более оттолкнет иранцев от каких бы то ни было уступок и отодвинет возможность достижения компромисса.
Так что проводимые под лозунгом стабилизации обстановки в регионе инициативы США лишь ухудшают ситуацию.