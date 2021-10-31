США ввели новый пакет санкций против отрасли создания БПЛА в Иране

США ввели ряд новых ограничений, непосредственно затрагивающих иранскую программу разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Вашингтоне это оправдывают тем, что Тегеран использует данные технологии «для создания хаоса в регионе».

US targets Iran UAV program with sanctions https://t.co/568AE038AS — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) October 30, 2021

В частности, Минфин США ввел санкции против иранского бригадного генерала Саида Агаджани из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где он возглавляет командование БПЛА.

Также ограничения затронули две иранские компании — Kimia Part Sivan и Oje Parvaz Mado Nafar, занимающиеся разработкой дронов и поставками комплектующих для них.

Претензии к БПЛА

Генерала Агаджани в США считают причастным к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии в 2019 году.

The fiery weekend attack on oil facilities in Saudi Arabia shows just how vulnerable the world's crude supply is in the age of disruptive tech pic.twitter.com/0fxIZdGZnf — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 16, 2019

Тогда в результате сентябрьских ударов БПЛА в Абкайке и Хураисе уровень добычи полезных ископаемых в королевстве сократился на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляло около 50% от общей выработки. Среди атакованных объектов оказался крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.

JUST IN: Saudi Arabia says the attack on Aramco oil facilities was "unquestionably" sponsored by Iran https://t.co/eo2LLn86ns pic.twitter.com/4QBmx65HJk — Bloomberg (@business) September 18, 2019

Несмотря на то, что ответственность за инцидент на себя взяли йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», занимавший тогда пост американского госсекретаря Майк Помпео обвинил в нападении Тегеран.

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В то же время в Соединенных Штатах и Израиле убеждены, что иранский бригадный генерал причастен и к другому скандальному происшествию, произошедшему относительно недавно — в июле 2021 года.

Речь в данном случае идет о нападении на танкер-химовоз Mercer Street у берегов Омана, в результате чего погибли два члена экипажа. При этом не исключалась возможность, что злоумышленниками вполне могли быть пираты, атаки которых в этой части Аравийского моря не редкость. Однако, несмотря ни на что, Вашингтон и Тель-Авив поспешно возложили ответственность за происшествие на иранцев.

Федеральное агентство новостей / GLP: © Yossi Zeliger © Ahmad Halabisaz

Сейчас же, объявляя о санкциях, американское казначейство прямо обвинило Тегеран в поставках беспилотников своим союзникам в других странах: ливанской «Хезболле» и йеменским шиитам из движения «Ансар Аллах».

Федеральное агентство новостей /

По словам заместителя министра финансов Уолли Адейемо, США «продолжат привлекать Иран к ответственности за его жестокие действия».

Сопротивление Ирана

Ранее летом иранские чиновники в период очередного внешнеполитического обострения заявляли о том, что дальность полета их БПЛА составляет около 7000 километров. Не исключено, что в этом заявлении есть доля преувеличения, свойственная иранским властям и военным. Тем не менее, даже половины данного значения будет достаточно, чтобы достичь территории других государств региона, в том числе Израиля, риторика представителей которого по отношению к Тегерану в большинстве своем носит враждебный характер.

Сложившаяся обстановка и непрекращающееся давление на Исламскую Республику подталкивают иранское руководство к постоянному сопротивлению, результатом чего и становятся такого рода милитаристские заявления.

Федеральное агентство новостей /

В то же время нельзя сказать, что обострение региональной обстановки лежит именно на Иране. Так, например, проблема йеменской войны все еще актуальна, в том числе из-за участия в ней Саудовской Аравии, вмешавшейся во внутренний конфликт повстанцев и правительства Мансура Хади.

Ранее США выступали за прекращение войны и настаивали на остановке деятельности возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции. Однако сейчас в Вашингтоне словно забыли о своей же прежней риторике и заявляют о том, что причиной дестабилизации обстановки становится деятельность поддерживающего хуситов Тегерана.

Федеральное агентство новостей /

На подступах к СВПД

В настоящее время США и Иран постепенно идут к возобновлению переговоров по «ядерной сделке». Новые ограничения со стороны США были приняты именно после того, как замглавы МИД Исламской Республики Али Багери сообщил, что Тегеран рассчитывает вернуться к обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) до конца ноября 2021 года.

had a very serious & constructive dialogue with @enriquemora_ on the essential elements for successful negotiations.

We agree to start negotiations before the end of November. Exact date would be announced in the course of the next week. https://t.co/0A7BOPZh8f — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 27, 2021

Наложение санкций Вашингтоном вряд ли поспособствует улучшению двусторонних отношений и наверняка скажется на дипломатическом процессе. Это еще более оттолкнет иранцев от каких бы то ни было уступок и отодвинет возможность достижения компромисса.

Так что проводимые под лозунгом стабилизации обстановки в регионе инициативы США лишь ухудшают ситуацию.