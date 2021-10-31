Пресс-секретарь лидера ЦАР о заявлении экспертов ООН: хотят лишить нас поддержки России

Заявление экспертной группы ООН вызвало в ЦАР широкий резонанс. Беспочвенные обвинения российских инструкторов моментально подверглись критике, а самих сотрудников организации обвинили в непрофессионализме.

Пресс-секретарь президента республики Альберт Ялоке Мокпем обратил внимание на то, что в сообщении нет ни слова о преступлениях боевиков. По его мнению, именно на основе подобных сообщений ангажированные издания транслируют недостоверную информацию о ситуации в африканском государстве, а в соцсетях распространяются слухи и вбросы.

В эксклюзивном интервью корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова представитель главы страны рассказал об успехах союзников из России и неудачах иностранных акторов, пытающихся подорвать дружеские отношения между Банги и Москвой.

Бездоказательные нападки экспертов ООН

Заявление группы экспертов ООН, направленное против российских инструкторов, всколыхнуло общественность Центральноафриканской Республики. Политические и общественные деятели, лидеры гражданских движений и население страны раскритиковали содержание сообщения международной организации, указывая на беспочвенность выдвинутых обвинений.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Власти ЦАР в очередной раз опровергли нападки на союзников. Позицию президента африканского государства касательно информационной атаки на отечественных специалистов обозначил его пресс-секретарь Альберт Ялоке Мокпем:

«На протяжении долгих лет Центральноафриканская Республика находилась в состоянии военно-политического кризиса. В связи с этим, придя к власти, национальный лидер Фостен-Арканж Туадера обратился за помощью к нашим партнерам из Российской Федерации и Руанды. Благодаря поддержке инструкторов бойцам правительственной армии (FACA) удалось пресечь восстание боевиков, которые пытались совершить государственный переворот в начале года. А теперь мы видим публикации экспертов ООН, которые пишут о каких-то злодеяниях или правонарушениях со стороны российских инструкторов. Все эти заявления не имеют никакого основания. Не существует никаких доказательств их словам, поэтому нам такие агрессивные выпады крайне не нравятся».

Он заметил, что подобные выступления представителей международной организации подхватывают иностранные СМИ, что зачастую приводит к распространению вбросов в публичном поле. По его мнению, все это происходит в рамках кампании по очернению имиджа Правительства ЦАР и его партнеров:

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Работа, которую совершают силы безопасности и правопорядка ЦАР совместно с нашими российскими и руандийскими союзниками приносят убедительные результаты, которые соответствуют политическому курсу президента по стабилизации обстановки в республике. Однако информационная война продолжается. Фактически это является попыткой свести на нет все наши достижения по сдерживанию бесчинств вооруженных группировок».

Что скрывает ООН

Мокпем уверен, что таким образом ООН пытается понизить эффективность вооруженных сил страны.

«Информационная война нужна, чтобы ослабить наши силы. Дискредитация российских и руандийских союзников транслируется, чтобы замедлить работу по обучению бойцов FACA. Эксперты ООН хотят лишить нас поддержки. На это и направлен их удар», — рассказал он.

Попытка дискредитировать деятельность российских инструкторов стала своего рода прикрытием, желанием отвести взгляд общественности от проблем, существующих внутри многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), сотрудники которой окончательно утратили доверие местного населения.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Центральноафриканцы систематически выходят на митинги против контингента международной организации. В стране появилось движение «Стоп МИНУСКА». Помимо прочего, люди требуют полного снятия неправомерных ограничений, наложенных на республику. Оружейное эмбарго препятствует качественному оснащению национальной армии и фактически угрожает безопасности мирного населения.

«Голубые каски» регулярно совершают преступления, что вызывает гнев людей. Наиболее широкую огласку получили инциденты со смертельными ДТП по вине миротворцев и убийством 12-летней девочки во время разгона мирной демонстрации после очередной аварии с летальным исходом.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«За время совместной работы с российскими инструкторами и руандийскими военнослужащими, нам удалось вернуть больше 80% территории страны. Больше 80%! Чего никогда не было! И нам удалось это сделать меньше чем за год. Поэтому, я считаю, что мы должны пересмотреть наши способы работы с МИНУСКА. Мы должны работать самостоятельно, совместно с нашими союзническими силами, чтобы окончательно вернуть мир в ЦАР», — заявил Мокпем.

Друг в беде не бросит

Однако вбросы не станут помехой для дальнейшего сотрудничества между ЦАР и РФ, считает пресс-секретарь президента. Правительство республики дорожит надежным союзником и неоднократно разоблачало сфабрикованные материалы ангажированных СМИ, целью которых является подрыв отношений между странами:

«До тех пор, пока обстановка полностью не стабилизируется, здесь будут оставаться наши друзья. И, поскольку в нашей стране продолжается операция по зачистке территорий от боевиков, мы будем работать рука об руку с российскими инструкторами. Ничего не сможет помешать или поменять сущность той истинно миротворческой деятельности, которую мы ведем сейчас с россиянами, а также нашими силами обороны и безопасности».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Мокпем уверен, что в обозримом будущем партнерство между ЦАР и Россией станет еще крепче и разностороннее:

«Президент Туадера работает над тем, чтобы, когда в страну окончательно вернулся мир, сотрудничество Банги с Москвой перешло в экономическое русло. Мы укрепим партнерские отношения в сфере промышленности и торговли. Россия обладает большим опытом, и мы хотели бы воспользоваться им, как и услугами российских инвесторов. У нас большой потенциал, богатая сырьевая база, и мы рассчитываем на помощь и двустороннее сотрудничество».

Обозримое будущее

Правительство Центральноафриканской Республики, общественные организации и народ выступают за укрепление взаимоотношений с Россией. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления, а также демонстрации в поддержку отечественных инструкторов и заявления властей.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Несмотря на попытки иностранных акторов дестабилизировать обстановку в стране, сотрудничество между Москвой и Банги сохраняет положительную динамику. В обозримом будущем государствам предстоит еще много совместной работы.