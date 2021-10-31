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Жители городка Арвайлер не могут оправиться от страшного наводнения
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Аномальные ливни обрушилось на юго-запад Германии в середине июля. В результате наводнения погибли около 200 человек, был разрушен городок Арвайлер. Местные жители до сих пор страдают от последствий стихии.

Приближается зима, наступает отопительный сезон, однако жители немецкого городка Арвайлер по-прежнему находятся в тяжелой жизненной ситуации после летних природных катаклизмов: у многих еще до конца не отремонтированы дома, в них отсутствуют электричество и газ.

«Многим уже вернули электричество и газ, но далеко не всем. Зима приближается, сейчас уже осень, а люди действительно не могут отапливать свои дома», — жалуется одна из местных жительниц Анна.

Катастрофическое наводнение случилось на юго-западе Германии в середине июля, в результате паводка реки Ар были разрушены мосты и городская инфраструктура городка Арвайлер.

«Я была шокирована, когда все это увидела: вокруг только пустые дома, множество строителей, которые возвращают наш маленький мир к жизни. Конечно, все это очень страшно», — вспоминает местная жительница Сабина.

Власти построили временные мосты и организовали водоснабжение, однако до сих пор не ясно, когда отремонтируют подачу газа и электричества в наиболее пострадавших районах Арвайлера.

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