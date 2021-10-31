Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 12:22
12:21
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе жестко прошелся по Ксении Бородиной в шоу «Ледниковый период»
12:15
Политика
Авторы NetEase восхитились жестким ответом России на провокации Польши против «СП-2»
12:11
Политика
Блогер Голос Мордора: «Некоторые особенности польской политики в отношении Украины»
12:10
Происшествия
Опубликованы кадры с места убийства двух девочек в Кызыле
12:09
Украина
Эксперты: АО «Укрзализныця» распродает свои «ненужные объекты»
12:00
Весь мир
Конгрессмены США хотят заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
12:00
Видео
Бывшая актриса нижегородского театра создала приют для животных-инвалидов
11:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя
11:57
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка
11:57
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при обрушении башенного крана в Шанхае
Все новости

Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя

  /   Обновлено: 31 октября 2021 11:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя
instagram.com  /  @svetamalkova

Любляна, 31 октября. Бывшая жена мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, художница Светлана Малькова рассказала, благодаря чему ей удается сохранять позитив, несмотря на жизненные трудности.

Экс-супруга бизнесмена Романа Малькова живет в Словении с двумя сыновьями и дочерью. Хотя предприниматель закрыл долг по алиментам, художница недавно пожаловалась, что он снова перестал перечислять выплаты на детей.

Однако Малькова призналась в Instagram, что все равно смотрит на жизнь с позитивом. В этом женщине помогают прогулки с детьми. По мнению художницы, такое времяпрепровождение улучшит настроение каждому.

«Свежий воздух, физическая активность и смена обстановки — лучшие средства от скуки, беспокойства и грусти! Вот почему я всегда на позитиве», — объяснила бывшая жена мужа Макеевой.

Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя
Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

Подписчики Мальковой положительно оценили подобный метод создания позитивного настроя. По словам пользователей соцсети, им тоже помогают прогулки с детьми.

«Поддерживаю вас. Действительно, общение с детьми — лучшее средство от негатива»;

«Это точно! Вообще когда дети рядом — это счастье»;

«Хороший рецепт», — похвалили художницу комментаторы.

Тем временем подруги Анастасии Макеевой бьют тревогу, заявляя, что актриса попала под полный контроль своего мужа. Приятельницы даже предполагают, что Мальков опаивает знаменитую супругу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя
знаменитости макеева малькова
Комментировать