Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя

Любляна, 31 октября. Бывшая жена мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, художница Светлана Малькова рассказала, благодаря чему ей удается сохранять позитив, несмотря на жизненные трудности.

Экс-супруга бизнесмена Романа Малькова живет в Словении с двумя сыновьями и дочерью. Хотя предприниматель закрыл долг по алиментам, художница недавно пожаловалась, что он снова перестал перечислять выплаты на детей.

Однако Малькова призналась в Instagram, что все равно смотрит на жизнь с позитивом. В этом женщине помогают прогулки с детьми. По мнению художницы, такое времяпрепровождение улучшит настроение каждому.

«Свежий воздух, физическая активность и смена обстановки — лучшие средства от скуки, беспокойства и грусти! Вот почему я всегда на позитиве», — объяснила бывшая жена мужа Макеевой.

Prt Scr instagram.com / @svetamalkova

Подписчики Мальковой положительно оценили подобный метод создания позитивного настроя. По словам пользователей соцсети, им тоже помогают прогулки с детьми.

«Поддерживаю вас. Действительно, общение с детьми — лучшее средство от негатива»; «Это точно! Вообще когда дети рядом — это счастье»; «Хороший рецепт», — похвалили художницу комментаторы.

Тем временем подруги Анастасии Макеевой бьют тревогу, заявляя, что актриса попала под полный контроль своего мужа. Приятельницы даже предполагают, что Мальков опаивает знаменитую супругу.