Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 12:21
12:21
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе жестко прошелся по Ксении Бородиной в шоу «Ледниковый период»
12:15
Политика
Авторы NetEase восхитились жестким ответом России на провокации Польши против «СП-2»
12:11
Политика
Блогер Голос Мордора: «Некоторые особенности польской политики в отношении Украины»
12:10
Происшествия
Опубликованы кадры с места убийства двух девочек в Кызыле
12:09
Украина
Эксперты: АО «Укрзализныця» распродает свои «ненужные объекты»
12:00
Весь мир
Конгрессмены США хотят заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
12:00
Видео
Бывшая актриса нижегородского театра создала приют для животных-инвалидов
11:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя
11:57
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка
11:57
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при обрушении башенного крана в Шанхае
Все новости

Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка
Global Look Press  /  I-Images

Лос-Анджелес, 31 октября. Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри хотят построить писательскую карьеру, поскольку это прибыльный бизнес. Таким мнением поделилась королевский эксперт Тесса Данлоп.

Звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл выпустила в свет книгу для детей под названием «Скамейка». Супруга принца Гарри заявила, что эта идея пришла, когда она смотрела на мужа. Внук царствующей британской королевы Елизаветы II очень мило нянчился с их сыном Арчи. «Скамейка» была опубликована в июне после рождения дочери Лилибет Дианы.

«Я не думаю, что они собираются останавливаться. Это будет продолжаться. Меган и Гарри поняли, что книги – это огромная машина по зарабатыванию денег», — поделилась Тесса Данлоп с изданием Express.

Минувший летом стало известно, что принц взялся за написание мемуаров. Он заключил контракт с крупным издательством Penguin Random House, пообещав представить четыре книги о жизни королевской семьи. Внуку Елизаветы II заплатили за это 20 млн долларов. Первое произведение из серии выйдет в конце следующего года.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри не стали давать сыну Арчи титул графа Дамбартона. В настоящий момент его носит отец мальчика.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка
книги принц гарри меган маркл
Комментировать