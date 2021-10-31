Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка

Лос-Анджелес, 31 октября. Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри хотят построить писательскую карьеру, поскольку это прибыльный бизнес. Таким мнением поделилась королевский эксперт Тесса Данлоп.

Звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл выпустила в свет книгу для детей под названием «Скамейка». Супруга принца Гарри заявила, что эта идея пришла, когда она смотрела на мужа. Внук царствующей британской королевы Елизаветы II очень мило нянчился с их сыном Арчи. «Скамейка» была опубликована в июне после рождения дочери Лилибет Дианы.

«Я не думаю, что они собираются останавливаться. Это будет продолжаться. Меган и Гарри поняли, что книги – это огромная машина по зарабатыванию денег», — поделилась Тесса Данлоп с изданием Express.

Минувший летом стало известно, что принц взялся за написание мемуаров. Он заключил контракт с крупным издательством Penguin Random House, пообещав представить четыре книги о жизни королевской семьи. Внуку Елизаветы II заплатили за это 20 млн долларов. Первое произведение из серии выйдет в конце следующего года.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри не стали давать сыну Арчи титул графа Дамбартона. В настоящий момент его носит отец мальчика.