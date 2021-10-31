Один человек погиб и двое пострадали при обрушении башенного крана в Шанхае

Шанхай, 31 октября. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обрушения башенного крана на строительной площадке в Шанхае.

Трагедия произошла рано утром на пересечении улиц Пинлян и Линьцин. Во время работ обрушился башенный кран. В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили травмы. Их госпитализировали. Сотрудники экстренных служб оцепили место происшествия. Причину инцидента устанавливают специалисты.

Трагедия ранее произошла в городе Далянь, расположенном на северо-востоке Китая. Два человека погибли и семь пострадали в результате взрыва газа в жилом доме.