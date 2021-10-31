День автомобилиста: самая безопасная машина и другие интересные факты

Сегодня в России отмечают День автомобилиста, празднуют его в последнее воскресенье октября, в этом году он выпал на 31 число. Официально праздник именуется как День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, поэтому по возможности поздравьте сегодня водителей автобусов, маршруток, таксистов, своих друзей-автолюбителей. Праздник, кстати, довольно старый — отмечать его начали аж в 1976 году, а официально закрепили в 1980-м. В честь этого дня ФАН рассказывает интересные и даже малоизвестные, но удивительные факты.

День автомобилиста — актуальный праздник для нашей страны: по состоянию на 1 января, если верить информации «Автостата», машина есть почти у каждого третьего россиянина. В России зарегистрировано 60 млн транспортных средств, а на тысячу жителей страны приходится 313 легковых авто. Половина всех автомобилей — старше десяти лет.

Когда они в нашей стране только появились, самой большой проблемой был многочисленный металлический мусор на дорогах, который портил шины вплоть до их прокалывания. Главным источником бед, как ни странно, были лошади, из-за которых на дорогах оставалось много отвалившихся от копыт подков. Для сбора металла даже приходилось использовать специальные машины, который были снаряжены большими магнитами.

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Номерные знаки в нашей стране появились чуть позже, чем в других развитых странах, к тому же красовались они изначально на конных экипажах, а затем уже на автомобилях. Пользоваться знаками начали в Германии в 1901 году, затем это переняли Франция, США, Великобритания и, наконец, Россия. Разработал же первые правила дорожного движения американец Уильям Фелпс Ино, который не имел ни малейшего опыта вождения.

Профессия водителя является одной из самых востребованных, но при этом и одной из самых опасных, сложных и вредных для здоровья. Дело даже не в риске угодить в аварию, а в том, что пассажиры зачастую доводят шофера до белого каления. На этом фоне у водителей развиваются сердечно-сосудистые заболевания, а из-за сидячего образа жизни появляются серьезные проблемы со спиной.

Примечательно, что в шесть раз чаще в аварии попадают мужчины, а не женщины, а статистика аварий со смертельным исходом с участием сильного пола превышает аналогичные женские показатели в десять раз. Чаще штрафы получают автолюбители, имеющие дорогие автомобили, например, Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Lexus и другие престижные бренды.

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По мнению ученых, цвет автомобиля также влияет на частоту аварий. Согласно их исследованиям, в дорожно-транспортные происшествия чаще попадают водители черных машин, реже — белые автомобили, так как они более заметны на дороге. Наиболее безопасными считаются транспортные средства оранжевого цвета — они легко выделяются в потоке машин даже ночью. Меньше всего аварий происходит в субботу, так как выходной день люди зачастую проводят дома или на дачах. Самый аварийный день — пятница с шести до девяти часов вечера, когда многие возвращаются с работы, аварийный возраст — 24–28 лет, менее аварийный — 54–58 лет.

Наиболее распространенными нарушениями в России являются превышение скорости на 20-40 км в час выше установленной нормы, а также несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. На третьем месте — движение по обочине, на четвертом — превышение скорости на 40-60 км в час выше установленной нормы, пятерку замыкают штрафы за повторное превышение скорости на 40-60 км в час.

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Ранее россиянам назвали идеальный пробег автомобиля. Так, оптимальным вариантом для покупки машины является пробег от 15 до 20 тыс. километров. Но если автомобиль использовался для передвижения по бездорожью, за городом или много простаивал в пробках, то следует хорошо обдумать приобретение: такой режим работы пагубно влияет на многие системы автомобиля. Если водитель совершал поездки на дачу, в загородную резиденцию или работал на транспортном средстве в такси, то нужно обратить внимание на техническое состояние.