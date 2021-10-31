Ряд российских регионов получит средства на расходы по соцконтрактам

Москва, 31 октября. Правительство России выделило 749,5 млн рублей десяти регионам на выплаты по социальным контрактам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование поступит в Северную Осетию-Аланию, Башкирию, Чеченскую Республику, Чувашию, Республику Алтай и Алтайский край. Также средства получат Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области, сообщает пресс-служба кабмина.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых является ниже прожиточного минимума. С 2021 года такой механизм получил федеральное софинансирование во всех российских регионах.

Правительство РФ ранее одобрило инфраструктурные кредиты на сумму 123 млрд рублей еще 12 регионам страны. Общая сумма займов на развитие инфраструктуры составляет 328,2 млрд рублей, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.