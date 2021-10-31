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Sohu: Россия обошла США в борьбе за индийский рынок вооружений
Армия
Sohu: Россия обошла США в борьбе за индийский рынок вооружений
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Пекин, 31 октября. Борьба между Россией и США за индийский рынок вооружения обостряется, однако Москва остается основным поставщиком товаров военного назначения в Индию. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Москва и Нью-Дели уже много лет тесно сотрудничают в военно-технической сфере. Во время Холодной войны Индия и Советский Союз обладали крепкими военными, экономическими и дипломатическими отношениями. После распада СССР Россия унаследовала близкие отношения с Индией, передает «ПолитРоссия».

Главными причинами успешного сотрудничества между Нью-Дели и Москвой являются открытость и честность обеих сторон, а также готовность России делиться своими технологиями. Так, Москва открыла в Индии несколько предприятий, на которых осуществляется сборка российского вооружения, что позволило снизить его конечную стоимость. В данный момент в Индии собираются российские истребители Су-30, которые являются основой ударной мощи индийских военно-воздушных сил.

Кроме того, российская продукция военного назначения обладает высоким качеством и низкой стоимостью, что является немаловажным фактором для Индии с ее скромным военным бюджетом.

«Оружие российского производства дешевле, чем европейские и американские образцы. К тому же у России Индия может купить оружие, которое на Западе ей вообще не продадут», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Индии осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V. Ракета была запущена с островного военного полигона, который расположен у берегов штата Одиша. В ходе испытаний Agni-V преодолела пять тысяч километров. При этом максимальная дальность полета ракеты составляет восемь тысяч километров.

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россия сша индия оружие
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