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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Анэтта Бриль
Видео

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала певица Анэтта Бриль, дочь заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой.

Мы с Анэттой уже давно планировали встретиться в рамках проекта «Давай поговорим» и откровенно обсудить накопившиеся темы. Однако пандемия и несовпадения по дате съемки всякий раз откладывали нашу встречу. После смерти моей подруги Валентины Легкоступовой мы очень сблизились с ее дочерью Анэттой и со всей ее большой семьей.

Кстати, семью Легкоступовой очень часто спрашивают о том, когда же будет открыт памятник на могиле на Троекуровском кладбище. Анэтта считает это глубоко личным вопросом, но мне, как близкому другу семьи она впервые в интервью рассказала, что памятник будет открыт в конце ноября — начале декабря, как раз незадолго до годовщины захоронения части праха (захоронение произошло 30 декабря 2020 года, в день 55-летия Легкоступовой). По форме памятник будет напоминать скрипичный ключ с выбитыми на нем важными словами, с портретом Легкоступовой и некоей изюминкой, которую Анэтта пока не хочет раскрывать.

У меня на интервью Анэтта решила многие вещи расставить по местам. Последнего «мужа мамы на 40 дней» она предложила теперь величать не иначе, как Волан-де-Мортом. Все мы помним, что в «Гарри Поттере» этого персонажа было не принято называть по имени.

Впервые на интервью Анэтта Бриль заявила, что больше никогда, ни она, ни вся ее семья, не будет ходить на скандальные шоу, которые посвящены имени ее мамы. Анэтте стыдно за то, что она вообще пошла на все это. Дочь Легкоступовой недоумевает, почему в шоу на федеральных каналах рассказывают не о тех людях, которые делают серьезные открытия, а о балеринах, которые писают под елочку.

Анэтта Бриль планирует посвятить свою жизнь творчеству в память о маме. Это будут и каверы песен Валентины Легкоступовой, которые при жизни не нашли широкую аудиторию, и абсолютно новые композиции. Анэтта также впервые рассказала, что активно готовится концерт в память о маме. Кстати, клип «Мама» на YouTube уже собрал порядка четверти миллионов просмотров. Дочь Легкоступовой очень рада тому факту, что клип, который вообще никак финансово не продвигался, собрал столь серьезные просмотры среди людей, которые любили и любят до сих пор ее маму.

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Все новости / Видео / «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Анэтта Бриль
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