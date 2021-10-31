Лидер талибов Ахундзада впервые публично выступил перед афганцами в Кандагаре

Кабул, 31 октября. Верховный лидер движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада впервые выступил перед публикой в Афганистане, передает местное издание Pajhwok.

По информации журналистов, руководитель талибов выступал перед слушателями медресе в Кандагаре. Освещение мероприятия с участием лидера афганского движения было запрещено. Однако в социальных сетях позже появилась аудиозапись, которая якобы доказывает факт публичного выступления Ахундзады.

Уточняется, что в своем заявлении верховный лидер талибов не говорил про политику, а сосредоточился исключительно на религиозных вопросах.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает преждевременным вопрос признания афганского правительства «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.