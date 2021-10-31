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Лидер талибов Ахундзада впервые публично выступил перед афганцами в Кандагаре

  /   Обновлено: 31 октября 2021 11:46
Политика
Лидер талибов Ахундзада впервые публично выступил перед афганцами в Кандагаре
 /  forum.awd.ru

Кабул, 31 октября. Верховный лидер движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада впервые выступил перед публикой в Афганистане, передает местное издание Pajhwok.

По информации журналистов, руководитель талибов выступал перед слушателями медресе в Кандагаре. Освещение мероприятия с участием лидера афганского движения было запрещено. Однако в социальных сетях позже появилась аудиозапись, которая якобы доказывает факт публичного выступления Ахундзады.

Уточняется, что в своем заявлении верховный лидер талибов не говорил про политику, а сосредоточился исключительно на религиозных вопросах.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает преждевременным вопрос признания афганского правительства «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Лидер талибов Ахундзада впервые публично выступил перед афганцами в Кандагаре
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