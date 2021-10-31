Российские экономисты и аналитики спрогнозировали укрепление рубля в ноябре

Москва, 31 октября. Рубль в ноябре 2021 года сможет укрепиться к доллару на валютном рынке. Такой прогноз сделали опрошенные изданием «Коммерсантъ» российские экономисты и финансовые аналитики.

Научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг полагает, что рубль продолжит взятый тренд на укрепление. По его словам, в ноябре стоимость доллара может упасть до 68-69 рублей. Он также отметил, что нефть в последний месяц осени может дойти до границы 90 долларов за баррель. В целом, по мнению экономиста, волатильность на сырьевом рынке в течение ноября будет незначительной.

Рост процентных ставок приведет к дальнейшему укреплению рубля, считает заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Егора Гайдара Алексей Ведев. Он указал, что после повышения ключевой ставки Центробанка РФ доллар упал до 69-70 рублей. По словам эксперта, в ноябре курс доллара может просесть еще глубже — до 68,5-69,5 рубля.

«То, что мы наблюдаем в последние дни, это попытка рынка нащупать равновесие — будь то рынок газа, нефти, рубля и так далее. Первая шоковая реакция уже прошла, начинаются спекулятивные действия в обратную сторону, и на рубле это также будет сказываться, в последние дни мы это и видим», — объяснил аналитик УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Согласно его прогнозу, доллар будет стоить в ноябре 70 рублей. Он также сообщил, что цены на нефть могут пойти вниз на фоне сокращения спроса. По мнению Брагина, котировки сырья будут находиться в диапазоне 75-80 долларов за баррель.

Российская валюта за последние шесть месяцев укрепила свои позиции к доллару на 10%. Основным фактором поддержки рубля выступил рост цен на энергоносители. В связи с этим аналитики ожидают, что национальная валюта РФ до конца года будет укрепляться на валютном рынке.