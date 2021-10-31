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Волочкова ответила на вопросы о пропаже ее нового избранника Владимира
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на вопросы о пропаже ее нового избранника Владимира
Агентство городских новостей Москва

Москва, 31 октября. Балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, почему проводит отпуск в Турции без своего возлюбленного Владимира. Мужчина не смог полететь с ней из-за болезни.

Бывшая артистка Большого театра показала подписчикам нового избранника примерно 1,5 недели назад. Однако поклонники заметили, что в последнее время мужчина куда-то исчез со страницы Волочковой в Instagram. Знаменитость, отдыхающая в Сиде, ответила на многочисленные вопросы о пропаже своего возлюбленного в соцсети.

«Дорогие мои, успокойтесь, пожалуйста, по поводу Володи моего. Все у нас прекрасно в отношениях! Более того, мы должны были вместе лететь в это путешествие. Но человек заболел», — объяснила балерина.

Звезда похвалила избранника за благородство, поскольку он не стал подвергать опасности ее здоровье, зная, что ей предстоит играть в спектакле после возвращения из Турции. Кроме того, Волочкова обратилась к подписчицам, которые надеются на ее одиночество. Знаменитость назвала таких женщин «недолюбленными» и посоветовала им привести свои тела в порядок.

«Отдохнуть одной тоже приятно и весело. Но пока многие грустят там в холодной Москве в одиночестве, я в тепле и в окружении внимания. А Володя прилетит», — заключила балерина.

Волочкова ответила на вопросы о пропаже ее нового избранника Владимира
Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Ранее в СМИ появилась информация о якобы возникших у Волочковой проблемах со здоровьем. Балерина опровергла подобные сообщения в беседе с ФАН.

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