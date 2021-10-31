Политолог Корнилов: Британия крепко подставила Украину с ледоколом James Clark Ross

Москва, 31 октября. Великобритания крепко подставила Украину в ситуации с продажей ледокола, а президент Владимир Зеленский оконфузился, даже сам того не зная, заявил российский политолог Владимир Корнилов.

Эксперт напомнил, что украинский лидер посетил Одессу, где проходила торжественная церемония передачи старого британского ледокола James Clark Ross, который уже переименовали в «Ноосферу». Зеленский личной осмотрел приобретенное за 5 млн долларов судно, сделал пафосное заявление о так называемом возрождении украинского флота, после чего правительство страны согласовало программу строительства 36 научных кораблей, пишет «Экономика сегодня».

Владимир Корнилов обратил внимание, что James Clark Ross — это давно списанный британский ледокол, который изначально продавался по цене лома. Лондон хотел избавиться от него, поскольку его утилизация обошлась бы в большую сумму. Поэтому Британия начала искать покупателя.

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«Нашлась Украина, купившая рухлядь за 5 миллионов долларов. Причем когда Зеленский ходил вчера по этому ледоколу, я смотрю в украинских новостях: «прорыв науки», «новейшие лаборатории». При этом пару дней назад в YouTube выложили ролик с тем, как срезают это оборудование перед отправкой покупателю. То есть Лондон снова крепко подставил Украину все с тем же ледоколом. Поработали с начинкой, так сказать. А Зеленский, судя по его речи в Одессе, даже об этом не знает», — сообщил политолог.

Как стало известно ранее, Корнилов назвал «кощунственным» пост Зеленского про освобождение Украины без упоминания СССР.