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Ангела Меркель выступила за ускорение реформы ВТО
Экономика
Ангела Меркель выступила за ускорение реформы ВТО
bundeskanzlerin.de  /  Пресс-служба канцлера ФРГ

Рим, 31 октября. Реформа Всемирной торговой организации должна проводиться активнее, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите стран G20.

Она отметила, что после успеха, касающегося минимального налогообложения крупных корпораций, необходим прогресс в реформе ВТО. По мере того, как мировая экономика оправляется от пандемии, на нее влияют различные факторы, указала канцлер. Она уточнила, что это, в частности, видно по росту цен на энергоносители и сбоям в цепочках поставок.

На саммите G20 также обсуждались вопросы укрепления Всемирной организации здравоохранения. Стороны договорились, что рабочая группа, которую возглавляет Германия, подготовит отчет, который будет включен в коммюнике саммита.

Встреча представителей государств «Большой двадцатки» проходит в Риме 30-31 октября. Федеральное агентство новостей ранее подготовило обзор основных тем, которые будут обсуждаться участниками саммита.

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Все новости / Экономика / Ангела Меркель выступила за ускорение реформы ВТО
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