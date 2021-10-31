Инфекционист Горелов перечислил условия для продления ограничений в России

Москва, 31 октября. Продление ограничений в России возможно, если коэффициент распространения COVID-19 составит больше единицы. Об этом рассказал замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, повышение этого показателя может говорить о наступлении сложной эпидемиологической обстановки в стране. Однако коэффициент распространения является не единственным условием для продления серьезных ограничений.

Также важное значение имеет и количество свободных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в российских больницах, отметил Горелов в интервью «Известиям». Кроме этого он подчеркнул, что обстановка с COVID-19 не улучшится, если коллективный иммунитет не составит 80%.

Ранее заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что обязательной вакцинации детей от коронавируса в России не будет.