Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 октября 12:20
12:15
Политика
Авторы NetEase восхитились жестким ответом России на провокации Польши против «СП-2»
12:11
Политика
Блогер Голос Мордора: «Некоторые особенности польской политики в отношении Украины»
12:10
Происшествия
Опубликованы кадры с места убийства двух девочек в Кызыле
12:09
Украина
Эксперты: АО «Укрзализныця» распродает свои «ненужные объекты»
12:00
Весь мир
Конгрессмены США хотят заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
12:00
Видео
Бывшая актриса нижегородского театра создала приют для животных-инвалидов
11:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Малькова назвала прогулки с детьми причиной своего позитивного настроя
11:57
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нашли новый способ заработка
11:57
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при обрушении башенного крана в Шанхае
11:52
Происшествия
Медики выписали шестерых россиян после массового отравления в отеле в Хургаде
Все новости

Инфекционист Горелов перечислил условия для продления ограничений в России
Общество
Инфекционист Горелов перечислил условия для продления ограничений в России
pixabay.com

Москва, 31 октября. Продление ограничений в России возможно, если коэффициент распространения COVID-19 составит больше единицы. Об этом рассказал замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, повышение этого показателя может говорить о наступлении сложной эпидемиологической обстановки в стране. Однако коэффициент распространения является не единственным условием для продления серьезных ограничений.

Также важное значение имеет и количество свободных коек и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в российских больницах, отметил Горелов в интервью «Известиям». Кроме этого он подчеркнул, что обстановка с COVID-19 не улучшится, если коллективный иммунитет не составит 80%.

Ранее заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что обязательной вакцинации детей от коронавируса в России не будет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Инфекционист Горелов перечислил условия для продления ограничений в России
роспотребнадзор ограничения коронавирус
Комментировать