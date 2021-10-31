Пекин, 31 октября. Попытки ВМС США нарушить границы России в Черном море всегда встречают жесткий и решительный отпор со стороны российских военных. Об этом пишет китайское издание NetEase.

Соединенные Штаты все еще остаются самым могущественным государством в мире. Однако Вашингтон не может добиться безоговорочного мирового господства из-за России и Китая. При этом американцы видят, что Москва стремительно наращивает свою военную мощь, поэтому Вашингтон регулярно устраивает провокации у российских границ в Черном море, передает «ПолитРоссия».

По словам аналитиков издания NetEase, Россия всегда решительно и жестко отвечает на недружественные действия американских военных. Благодаря своей стойкости и опыту Москве удалось приструнить США после провокаций в Черном море.

«Россия не боится их и всегда наносит ответный удар по лбу», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что в последние месяцы значительно возросла активность американского флота и авиации у российских границ. Так, 19 октября два российских истребителя Су-30 перехватили в небе над Черным морем четыре самолета Военно-воздушных сил США. Американские самолеты направлялись к границам РФ, однако появление российских истребителей вынудило их изменить курс и спешно покинуть приграничную полосу воздушного пространства.