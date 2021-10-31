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Покупка акций на фондовом рынке позволит извлечь прибыль из высоких цен на недвижимость
Экономика
Покупка акций на фондовом рынке позволит извлечь прибыль из высоких цен на недвижимость
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Москва, 31 октября. Повысить доходность своих вложений в недвижимость можно через различные инструменты, рассказал в интервью РИА Новости старший портфельный управляющий компании «Сбер Управление активами» Дмитрий Постоленко.

Многие россияне просто вкладываются в жилищные объекты, не зная об альтернативных методах инвестирования в «квадраты», отмечает эксперт Сбербанка. Сегодня на рынке складывается ситуация, которая предполагает дальнейшее замедление ценового роста в сегменте недвижимости.

Как вариант, инвестор может начать приобретать ценные бумаги, в частности — акции застройщиков и паевых инвестиционных фондов недвижимости, советует собеседник издания.

«С точки зрения цен рынок недвижимости сейчас находится на подъеме. Маржинальность (прибыльность — Прим. ред.) девелоперов сейчас на исторических максимумах. Несмотря на общую нехватку рабочей силы и удорожание строительных материалов, рост цен за последний год сильно опередил рост себестоимости. Однако в краткосрочной перспективе стоит ждать, что темпы роста снизятся. Вероятно, мы увидим в ближайшее время снижение около 5% к цене квадратного метра без серьезных изменений», — комментирует текущую обстановку портфельный управляющий.

Соответственно, чтобы воспользоваться нынешней конъюнктурой, необходимо реализовывать недвижимость, фиксировать прибыль и идти на биржу в поисках более значительной доходности, уверен Дмитрий Постоленко. Согласно прогнозам аналитика, жилье не будет расти столь же быстро, как фондовый рынок, а акции девелоперов способны серьезно прибавить на длительном временном промежутке.

Собственный инвестиционный портфель необходимо время от времени пополнять недооцененными ценными бумагами, считает директор по инвестициям компании «Открытие» Виталий Исаков.

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