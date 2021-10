Во время предвыборной гонки будущий президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пообещал, что поднимет государственную экономику «на новый уровень». Однако до сих пор, несмотря на обещания, экономическая обстановка в Америке переживает не лучшие времена.

В стране зарегистрирован самый высокий уровень инфляции за последние несколько лет — сбываются предсказания экс-президента Дональда Трампа, который еще в прошлом октябре предупредил, что экономика США столкнется с рецессией, если демократы придут к власти.

Именно политика действующей администрации стала существенным дестабилизирующим фактором, оказывающим непосредственное влияние на экономическую ситуацию в США. Правительство Байдена предпочитает популистские решения и делает широкие жесты, надеясь остаться в памяти электората и получить преимущество на следующих выборах.

Подобная стратегия эффективна в краткосрочной перспективе, однако имеет ярко выраженные негативные последствия: к октябрю 2021 года рейтинг одобрения президента Байдена упал до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность и составил всего 38%.

В попытках вернуть народную поддержку, особенно многочисленного низшего класса населения США, администрация Байдена решила прибегнуть к старому методу — забрать деньги у богатых и раздать бедным.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях новых инициатив, предпринятых администрацией Джозефа Байдена в экономической, налоговой и социальной сферах.

Компенсации нелегальным мигрантам

В соответствии с политикой «нулевой терпимости», принятой Трампом в 2018 году, все взрослые, незаконно проникшие на территорию США, подвергались уголовному преследованию, а их детей передавали на попечение министерству здравоохранения и социальным службам, размещая в специальных центрах содержания.

Эта инициатива вызвала волну критики, поскольку более 5,5 тысяч детей оказались разлучены с родителями.

Trumps Zero Tolerance policy was plain EVIL ???? pic.twitter.com/XSu7hqPd7P — ✿♥ ƗŞŁΔŇĐ????ǤƗŘŁ ♥✿ ???????? (@IslandGirlPRV) October 29, 2021

Экс-президент, однако, не просто так принял решение существенно ограничить пересечение границы на ранних стадиях пандемии COVID-19: данный шаг соответствовал соображениям эпидемиологической безопасности. В какой-то момент до 20% процентам мигрантам, пересекающим границу США, после задержания был определен диагноз COVID-19.

Джо Байден, судя по всему, настолько боялся обвинений в расизме, что полностью закрыл глаза на все разумные ограничительные меры, введенные его предшественником. После вступления в должность демократ приказал воссоединить детей-мигрантов с их семьями, остановил все работы по возведению пограничной стены, а также призвал пересмотреть все иммиграционные программы, разработанные при Трампе.

Безусловно, эти меры позволили демократам заручиться поддержкой не только «новых американцев», но и части населения, придерживающейся «прогрессивных» взглядов.

Однако, чтобы удовлетворить требования правозащитных деятелей и радикальных активистов, а также заработать новые политические очки, представители администрации Байдена 28 октября сообщили, что рассматривают возможность выплаты от 450 тысяч до миллиона долларов каждому нелегальному мигранту, разлученному с семьей в результате политики «нулевой терпимости».

UNACCEPTABLE Report says Biden admin considering payments of 450k per person 2ppl who crossed the border ILLEGALLY Those are taxpayers dollars We should not be paying anything to ppl who break our laws — ChuckGrassley (@ChuckGrassley) October 28, 2021

С учетом того, что из-за решения Трампа пострадали не менее 5500 детей, нынешнему правительству Соединенных Штатов придется выделить на реализацию инициативы круглую сумму — не менее миллиарда долларов.

Ситуацию усугубляет Американский союз гражданских свобод (ACLU), где публично требуют увеличить компенсации до 3,4 миллиона долларов на семью, в качестве расплаты за тяжелую психологическую травму.

«Президент Байден согласился с тем, что политика разлучения семей является историческим моральным пятном для нашей страны, которое должно быть полностью стерто. Мигрантам должна быть выплачена не только значительная денежная компенсация, но предоставлена возможность остаться на территории Соединенных Штатов на легальных основаниях», — заявил юрист ACLU Ли Гелернт.

Примечательно, что ACLU действует не в одиночку, но в партнерстве с юристами, защищающими интересы мигрантов. Если организации удастся выиграть дело, администрации в условиях ухудшающейся экономической обстановки в стране придется оторвать от государственного бюджета огромную сумму и направить ее на компенсации людям, сознательно нарушившим американское законодательство.

Член Палаты представителей республиканец Джим Джордан охарактеризовал вышеупомянутую инициативу как «глупую и недальновидную».

«Подумайте об этом: вы заплатите полмиллиона долларов людям, нарушившим закон. В это же время администрация Байдена готовится повысить налоги трудолюбивым американским семьям. Это абсолютно бессмысленно. Нарушаете закон — получаете амнистию и деньги от демократов. Одна из многочисленных глупых инициатив этой администрации», — заявил критик.

.@Jim_Jordan calls out the Biden admin for planning to give taxpayer money to every illegal alien separated from their family at the border. pic.twitter.com/HvYHHiLxQD — MRCTV (@mrctv) October 29, 2021

Между тем, компенсации нелегальным мигрантам — лишь капля в море колоссальных расходов, запланированных демократами.

«Отстроим заново и лучше»

Новый грандиозный экономический план «Отстроим заново и лучше» (Build Back Better) предусматривает расходы на 1,75 триллиона долларов. Программа была опубликована 28 октября и затрагивает прежде всего социальную и медицинскую сферы, а также борьбу с изменением климата.

After months of tough and thoughtful negotiations, we have a framework that I believe can pass.



I’ll be speaking more about it at 11:30, but you can read the details here: https://t.co/a2hRqdZ6wa. — President Biden (@POTUS) October 28, 2021

Согласно плану, в социальной сфере планируется реализация следующих инициатив:

— бесплатные детские сады для детей трех-четырех лет (обеспечение бесплатным дошкольным образованием 6 миллионов американских детей) — на это планируется потратить 400 млрд долларов;

— налоговый вычет для 35 млн. американских семей с детьми, зарабатывающих менее 150 тысяч долларов в год — обойдется в 200 млрд долларов;

— медобслуживание для престарелых американцев в рамках программы Medicare — 150 млрд долларов;

— поддержка выпускников из школ, в которые «исторически» ходят прежде всего афроамериканцы и другие расовые меньшинства — 40 млрд долларов;

— инвестиции в доступное жилье — 150 млрд долларов.

World press photo / © Jeremy Hogan

В сфере борьбы с изменением климата администрация планирует выделить:

— на кредиты для развития проектов «зеленой энергетики» — 320 млрд долларов;

— на защиту от экстремальных погодных явлений и создание строительного подразделения «Гражданского климатического корпуса» — 105 млрд долларов;

— на инвестиции в «зеленое производство» — 110 млрд долларов;

— на закупки аккумуляторов, малых модульных реакторов и экологически чистых строительных материалов — 20 млрд долларов.

pixabay.com / 272447

В медицинской сфере 130 млрд долларов планируется потратить на предоставление медицинского страхования еще трем-четырем миллионам из 30 млн незастрахованных американцев, а 35 млрд долларов — на программы по восстановлению слуха, которые войдут в стандартный медицинский пакет Medicare.

План, разумеется, грандиозный, однако возникает логичный вопрос — кто за это все будет платить?

Отнять у богатых и раздать бедным

Для реализации «плана Байдена» потребуется дополнительное финансирование. Для этого администрация США приняла решение повысить налоги для самых богатых американцев. По мнению команды Белого дома, «налог на миллиардеров» поможет продемонстрировать избирателям, что богатые принимают равное участие в формировании бюджета.

Во-первых, налогообложению подвергнутся доходы, полученные с биржевых активов. По словам представителей американского руководства, этот налог затронет менее тысячи самых богатых американцев, чье состояние превышает 1 млрд долларов.

Prt Scr youtube.com / Николай Отраднов

Во-вторых, налоги для крупных корпораций будут повышены с нынешних 21% до 26,5%.

В-третьих, увеличению подвергнутся ставки налогообложения на доходы граждан, зарабатывающих больше 400 тыс.. долларов в год — их обяжут отчислять в федеральный бюджет 39,6% своих прибылей.

Американский народ, в особенности его низший класс и ему сочувствующие, данную новость встретил с восторгом. В социальных сетях популярность набрал хэштег #taxtherich («обложим налогами богатых»), принявший явно агрессивный характер и пропитанный ненавистью к состоятельным гражданам Соединенных Штатов:

«Они эксплуатируют наши страдания. Они эксплуатируют наш труд. Они эксплуатируют нашу систему. Нам нужно обложить налогом богатых и вернуть себе обратно наше богатство», — написала в Twitter конгрессмен от Миссури Кори Буш, представитель самых бедных слоев населения.

They exploit our suffering.

They exploit our labor.

They exploit our system.



We need to tax the rich and take our wealth back. https://t.co/xrcYwGtBgd — Cori Bush (@CoriBush) October 29, 2021

Многие республиканцы выступают против этой инициативы. Дональд Трамп в тот же день заявил, что политика, проводимая администрацией Байдена, спровоцирует отток сверхбогатых людей из Соединенных Штатов.

«Угадайте, куда они отправятся?» — спрашивает Трамп, намекая на Китай.

Сам он при этом пообещал переждать не лучшие времена в США, чтобы в дальнейшем иметь возможность баллотироваться на новый президентский срок.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

В Республиканской партии призывают средний и высший класс задуматься — а действительно ли Байден тот президент, который им нужен? Несмотря на то, что, по данным социологических опросов, поддержка демократов со стороны населения находится все еще на высоком уровне, не исключено, что в ближайшее время многие представители среднего и высшего класса переметнутся на сторону республиканцев: честные налогоплательщики вряд ли согласятся содержать на себе нелегальных мигрантов, а крупные корпорации не будут в восторге от инициатив, мешающих им богатеть.

