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Анфиса Чехова едва не умерла из-за экстремального похудения
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова едва не умерла из-за экстремального похудения
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 31 октября. Российская телеведущая Анфиса Чехова, ставшая известной благодаря программе для взрослой аудитории «Секс с Анфисой Чеховой», заявила, что долго не могла прийти в себя после процедуры криолиполиза.

Телеведущая приняла твердое решение похудеть и была готова на все, чтобы добиться своей цели. От знакомых она услышала об эффективном «ледяном похудении» — криолиполизе.

«Я, к сожалению, делала на живот такую процедуру. Мне ночью стало так плохо, что я поехала за рулем покупать себе таблетку от давления, потому что у меня скакануло давление, я думала, сейчас сдохну, у меня глаза чуть из орбит не вываливались», — поделилась звезда в эфире программы «Ты не поверишь!»

Когда Чехова добралась до дома, она позвонила своему врачу. Телеведущая заявила, что это был риск для жизни, но о об этих последствиях ее никто не предупреждал. Благодаря криолиполизу она действительно сбросила несколько килограмм, но цена за экстремальное похудение была слишком высока.

По мнению звезды, не стоит ничего себе «вшивать, отрезать, перекачивать жир из одной части тела в другую». Достаточно вести здоровый образ жизни, соблюдать правильное питание и заниматься спортом, подытожила она.

Ранее Анфиса Чехова написала манифест о собственной внешности, в котором перечислила свои недостатки. Таким образом она ответила на критику со стороны пользователей.

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