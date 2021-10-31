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Актриса Ирина Алферова отказывается играть плохих персонажей даже за большие деньги
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Алферова отказывается играть плохих персонажей даже за большие деньги
Кадр из фильма «Елки 2»  /  Prt Scr

Москва, 31 октября. Звезда советского и российского кино Ирина Алферова призналась, что соглашается далеко не на все роли. Например, актриса отказывается воплощать на экране отрицательных персонажей.

По словам артистки, она очень избирательно относится к выбору новых ролей. Так, ей постоянно предлагают различные пьесы в театре, но знаменитость отвечает согласием один раз из двадцати.

«Мне поступило несколько предложений о съемках в сериалах и фильмах. Но я не хочу играть мерзких людишек, жутко на это пойти», — призналась знаменитость в интервью «АиФ».

Как отметила Алферова, ей предлагают большие деньги за роли плохих персонажей, но она все равно отвечает отказом. Актриса считает, что поступает правильно, поскольку жизнь очень коротка.

Что касается театральных проектов, то звезда кино не хочет становиться великой артисткой. Знаменитость предпочитает играть на сцене только то, что ей действительно близко.

«Если это не мое, зачем брать? Пусть лучше это сыграет другая актриса. Потому что отлично понимаю: любая роль все равно в тебя входит, ты в нее погружаешься, она внутри остается», — пояснила Алферова.

Летом члены семьи актрисы столкнулась с неприятностями — они переболели COVID-19. Коронавирусом заразилась не только сама Алферова, но и ее 99-летняя мать.

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актриса знаменитости алферова
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