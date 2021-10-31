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Экс-депутат Рады Журавко рассказал о будущей судьбе скифского золота на Украине
Общество
Экс-депутат Рады Журавко рассказал о будущей судьбе скифского золота на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В музее Крыма скифское золото было бы целее, чем на Украине. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее суд в Амстердаме постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года — еще до того, как Крым воссоединился с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал, что после возвращения скифского золота его страна вернет и Крым.

«Скифское золото принадлежит непосредственно музеям Крыма, и собственник его Крым. Я бы не рассматривал эту ситуацию со стороны стран, Украина это или Россия, поэтому мы исходим из того, кто собственник, а собственник — музей. Если народ сам определился, куда он отошел, то музей — это собственность народа», — рассказал Алексей Журавко.

Экс-депутат Рады Журавко рассказал о будущей судьбе скифского золота на Украине
youtube.com / Prt Scr

Экс-депутат Рады отметил, что в Амстердаме «наплевали» на юридические тонкости и приняли политическое решение, чтобы насолить России.

«Крым на сегодняшний день является частью государства РФ. Я считаю, что это политизированное решение. Я даже не могу представить, что дальше будет с этим скифским золотом. Если на Украине власть не поменяется и не придут люди, которые любят свое государство, то при том, как сегодня на Украине распродается все государственное имущество, я не удивлюсь, если золото пропадет», — уверен собеседник ФАН.

Журавко признался, что переживает за скифское золото, поскольку оно может попасть в чью-нибудь частную коллекцию, а не в музей.

«Это богатство бесценно, это история и многовековая эпоха. Я, как украинец, волнуюсь, но в сегодняшней ситуации лучше бы это золото осталось в стенах музеев Крыма в РФ, оно было бы целее», — резюмировал бывший депутат Рады.

Ранее политолог Андрей Сидоров рассказал, что резонансная статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева про Украину показала, что с властями Киева Москве не о чем разговаривать. Как отметил декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, современная Украина является хорошим примером несостоявшегося государства.

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украина крым скифское золото
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