Людмила Поргина не появлялась в «Ленкоме» из-за конфликта с Захаровым

Москва, 31 октября. Директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина не получала ролей из-за конфликта с художественным руководителем Марком Захаровым.

По словам Марка Варшавера, режиссер Захаров был очень недоволен Поргиной. И никто не мог переубедить театрального мэтра в обратном, добавил он.

«Захаров сказал категорически: «Чтобы духу ее в театре не было». Так он и мне на ее счет говорил. Я еще придерживал его. Говорил, что она жена Николая Караченцова. Но он настаивал на своем», — поделился он с Teleprorgamma.pro.

В спектакле «Юнона и Авось» Поргиной досталась маленькая роль. Она должна была держать младенца на руках, изображая Божью матерь. Варшавер заметил, что актриса «много гадостей» говорила в адрес Марка Захарова, но при этом почти не работала.

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, скончавшегося в 2018 году, 30 лет не выходит на сцену. При этом Поргина во многих интервью заявляла о несправедливом отношении к ней в «Ленкоме». Однако у директора театра иной взгляд на ситуацию.